https://ria.ru/20221207/malaschenko-1836900901.html

Малащенко: аграрии Ленобласти собрали рекордный урожай

Малащенко: аграрии Ленобласти собрали рекордный урожай - РИА Новости, 07.12.2022

Малащенко: аграрии Ленобласти собрали рекордный урожай

О том, как аграриям области удалось избежать негативных последствий снежной зимы и холодной весны, о рекордном урожае и развитии АПК Ленинградской области в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:03

2022-12-07T12:03

2022-12-07T12:03

ленинградская область

лужский район

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О том, как аграриям области удалось избежать негативных последствий снежной зимы и холодной весны, о рекордном урожае и развитии АПК Ленинградской области в целом рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.– Каковы итоги уходящего года для АПК? Возникли ли трудности в выращивании урожая из-за снежной зимы и холодной весны?– Год был непростым. Прежде чем говорить о тех итогах, которых мы добились, нужно вспомнить, что в этом году происходило. Так, в марте у нас катастрофически подорожала техника. Процентная ставка устремилась вверх. Только за этот год она менялась восемь раз, что серьезно отражалось на кредитовании. Кроме того, погодные условия, к сожалению, были не лучшие. Весной мы столкнулись с тем, что фактически 10 процентов посевов погибло за счет большого снежного покрова. Нам пришлось пересевать 2,1 тысячи гектаров озимых и пшеницы, а также порядка 300 гектаров рапса. Из-за прохладного мая вышли на весенние полевые, на посадку картофеля и овощей на две недели позже обычного.– Как удалось справиться с последствиями непогоды АПК Ленобласти?– Несмотря на непогоду Ленобласть в этом году смогла получить рекордный урожай. Собраны 171,3 тысяч тонн зерновых, что на 31,5 тысяч тонн больше показателей предыдущего года. Мы увеличили производство картофеля на 15 процентов. Если в прошлом году эта цифра составляла порядка 64,9 тысячи тонн, то в этом году – 75 тысяч тонн. Этого удалось добиться не только за счет подросшей урожайности, но и за счет того, что мы ввели под картофель 400 гектаров земли.По овощам мы прибавили 15 процентов. В прошлом году мы произвели порядка 64 тысячи тонн продукции, а в этом – 74,5 тысячи тонн. Урожайность выросла на 50 центнеров с гектара, средняя урожайность порядка – 300 центнеров.Также мы увеличили объем производства рапса практически на 90 процентов. В 2021 году были произведены 7,8 тысяч тонн, в этом – 15,1 тысяч тонн. Рапс — высокобелковый корм и его производство активно развивается в Ленобласти. Также мы достаточно активно "отработали" с плодово-ягодными деревьями. На сегодняшний день собраны порядка 600 тонн ягод – около 160 тонн малины, 150 тонн клубники, а также черной смородины, вишни и многого другого.Это дало нам положительную динамику, и за десять месяцев 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области составил 99,3 миллиарда рублей, что на 2,4 процента выше уровня 2021 года.– Ленобласть считается одним из лидеров среди регионов по качеству молочной продукции. Как АПК региона подготовился к осенне-зимнему периоду? Каковы успехи?– Мы планируем выходить на цифру не менее 660-665 тысяч тонн молока. На сегодняшний день поголовье у нас увеличилось на 400 голов. Помимо этого, в следующем году у нас будет сдано крупнейшее на СЗФО сельхозпредприятие "Бугры" в Лужском районе на восемь тысяч голов. Это дополнительно даст, как минимум, порядка 10 тысяч тонн молока.Мы успешно подготовились к осенне-зимнему периоду. В области подготовлено на каждую условную голову по 36 центнеров условных единиц грубых и сочных кормов. Мы четко пониманием, что зима для нас пройдет успешно.– Очевидно, что АПК Ленобласти установил в этом году всевозможные рекорды, что поспособствовало этому — хорошая погода или навыки? Какие достижения года на Ваш взгляд самые главные?– Хорошим результатам этого года способствовала системная, многолетняя работа администрации Ленинградской области по развитию агропромышленного комплекса. Это субсидирование покупки современной техники, которая работает всепогодно в поле. В этом году с помощью господдержки сельхозпредприятиями приобретена 461 единица техники и оборудования на общую стоимость 2,3 миллиарда рублей. Сумма субсидий составила 542,7 миллиона рублей. Также помогла работа по мелиорации полей, которая позволила работать в полях и в дождь и в засуху. Введены в эксплуатацию более двух тысяч гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции мелиоративных систем. Также областными аграриями выведены современные сорта и гибриды растений, которые уже успешно используются в сельском хозяйстве региона. Кроме того, успехам в АПК способствовало внедрение современных технологий выращивания растений.Достижения АПК региона — это и мастерство аграриев, а также регулярная государственная поддержка развития. Плановый объем финансирования мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" в 2022 году составляет 5,2 миллиарда рублей, что не уступает уровню 2021 года. Тогда из федерального бюджета были выделены 670 миллионов рублей, а из областного – 4,58 миллиарда рублей. А с учетом программы "Комплексного развития сельских территорий", общий объем финансирования АПК в 2022 году составит порядка 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835891252.html

https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html

https://ria.ru/20221006/lenoblast-1821977732.html

лужский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лужский район