https://ria.ru/20221207/magomedov-1836962495.html
Защита обжаловала приговор по делу братьев Магомедовых
Защита обжаловала приговор по делу братьев Магомедовых - РИА Новости, 07.12.2022
Защита обжаловала приговор по делу братьев Магомедовых
Защита обжаловала приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, осужденных Мещанским судом Москвы на 19 и 18 лет колонии... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:13
2022-12-07T15:13
2022-12-07T15:21
происшествия
сумма
зиявудин магомедов
магомед магомедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/91/1559109115_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_14f54f164e0061c0165f26e969ee56d2.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Защита обжаловала приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, осужденных Мещанским судом Москвы на 19 и 18 лет колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде в среду."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор", - сказали в суде. Кто именно подал жалобу, пока неизвестно.Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя. В итоге Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, обоим дополнительно суд назначил штраф по 2,5 миллиона рублей. Остальные четыре фигуранта получили сроки от 7 до 12 лет со штрафами от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, при этом заявленный Генпрокуратурой иск на 5,8 миллиарда передан на рассмотрение в гражданское производство. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда - к 21 году. Братья вину не признали.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
https://ria.ru/20221201/magomedovy-1835704052.html
https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html
https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/91/1559109115_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_e7a40d52bedc2ba28ae759ff445dc87e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сумма, зиявудин магомедов, магомед магомедов
Происшествия, Сумма, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов
15:13 07.12.2022 (обновлено: 15:21 07.12.2022)
Защита обжаловала приговор по делу братьев Магомедовых
Защита обжаловала приговор по делу владельца "Суммы" Магомедова и его брата
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Защита обжаловала приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, осужденных Мещанским судом Москвы на 19 и 18 лет колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде в среду.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор", - сказали в суде. Кто именно подал жалобу, пока неизвестно.
Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя. В итоге Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, обоим дополнительно суд назначил штраф по 2,5 миллиона рублей. Остальные четыре фигуранта получили сроки от 7 до 12 лет со штрафами от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, при этом заявленный Генпрокуратурой
иск на 5,8 миллиарда передан на рассмотрение в гражданское производство. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco
и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне
, автомобили Porsche
, Toyota
Land Cruiser и другие. Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда - к 21 году. Братья вину не признали.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes
в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.