https://ria.ru/20221207/kvartiry-1837005054.html
За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры
За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры - РИА Новости, 07.12.2022
За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры
Почти пять тысяч жителей аварийного жилья Ленинградской области в течение трех лет переехали в новые квартиры, которые построили по программе расселения... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:48
2022-12-07T16:48
2022-12-07T16:48
ленинградская область
жилье
квартиры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Почти пять тысяч жителей аварийного жилья Ленинградской области в течение трех лет переехали в новые квартиры, которые построили по программе расселения аварийного жилья, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Новое жилье старому фондуПо его словам, активная работа по расселению аварийного жилья в Ленобласти началась в 2019 году. На сегодняшний день уже расселено 77,78 тысячи квадратных метров, а это - 4975 человек, которые получили ключи от своих новых квартир в десяти многоэтажных новостройках."В 2022 году расселено 44,5 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, переселено 2950 человек", - пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что строительство новых домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2022 году проходит в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янега, деревне Лесколово. Завершено строительство двух домов в Подпорожье, одного дома в Янеге и одного в Лодейном Поле. Также регион готовится к строительству еще шести многоквартирных домов общей площадью более 37 тысяч квадратных метров."Это позволит обеспечить квартирами в новостройках еще 2234 человек в 2023 году", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского.Всего по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек. Благодаря соглашению с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого региону выделено 1,75 миллиарда рублей, Ленинградская область поддерживает высокие темпы строительства.В программу расселения включены жилые дома, признанные аварийными до 2017 года. Сегодня программа на 91% реализуется за счет возведения нового жилья. Как пояснил Барановский, в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е, 40-е годы, после войны. Строительство осуществляет Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Благодаря высоким объемам строительства по программе расселения оно входит в ТОП-10 застройщиков региона — ЛеноблАИЖК возводит около 4% всего жилья в области.В 2021 году организация успешно ввела в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ефимовском, Волосово, Гатчине, Дружной Горке, Ополье и Подпорожье. В новые дома переехали 1 646 человек из ветхого фонда. Тогда выполнение программы составило 114 процентов от плана. Оператор программы уложился в сжатые сроки. В частности, новый дом в Гатчине, площадью около десяти тысяч квадратных метров, был построен всего за год. В прошлом году туда переехали 600 человек из 50 аварийных домов.Долгожданные ключиПервые переселенцы 2022 года въехали в новые квартиры в домах, построенных по программе расселения аварийного жилья, в Подпорожье. В первом возведенном доме - 135 квартир, куда переедет 366 человек, во втором - 60 квартир для 160 человек. В каждой есть все необходимое для жизни, включая сантехнику и кухонную плиту. Во дворе для жителей предусмотрены парковочные места, спортивные и игровые площадки. Для маломобильных групп населения установлены пандусы."Я искренне рад за людей, которые смогли, наконец, улучшить свои жилищные условия, но отмечу, что это большое событие не только для новоселов, но и для всего Подпорожья. Старые ветхие бараки, которые портили облик города и, скажем прямо, не служили его социальному развитию, снесут. Землю передадут местной администрации под комплексное развитие - там могут запланировать как новое жилье, так и объекты социального назначения", - сказал Барановский.Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Подпорожье в рамках программы расселения 2019-2025 годов национального проекта "Жилье и городская среда" запланировано возвести целый квартал из шести домов. В новостройки переедут 1,7 тысячи человек. В 2021 году был введен в эксплуатацию первый дом на 135 квартир на проспекте Кирова. Сюда переехало около 350 человек.
https://ria.ru/20221206/remont-1836798910.html
https://ria.ru/20221202/lenoblast-1835796232.html
https://ria.ru/20221124/lenoblast-1834005037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, квартиры
Ленинградская область , Жилье, Квартиры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Почти пять тысяч жителей аварийного жилья Ленинградской области в течение трех лет переехали в новые квартиры, которые построили по программе расселения аварийного жилья, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Новое жилье старому фонду
По его словам, активная работа по расселению аварийного жилья в Ленобласти началась в 2019 году. На сегодняшний день уже расселено 77,78 тысячи квадратных метров, а это - 4975 человек, которые получили ключи от своих новых квартир в десяти многоэтажных новостройках.
"В 2022 году расселено 44,5 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, переселено 2950 человек", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что строительство новых домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2022 году проходит в Лодейном Поле, Тихвине
, Сясьстрое, Подпорожье
, Ивангороде
, Луге
, поселке Янега, деревне Лесколово. Завершено строительство двух домов в Подпорожье, одного дома в Янеге и одного в Лодейном Поле. Также регион готовится к строительству еще шести многоквартирных домов общей площадью более 37 тысяч квадратных метров.
"Это позволит обеспечить квартирами в новостройках еще 2234 человек в 2023 году", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского.
Всего по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек. Благодаря соглашению с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого региону выделено 1,75 миллиарда рублей, Ленинградская область поддерживает высокие темпы строительства.
В программу расселения включены жилые дома, признанные аварийными до 2017 года. Сегодня программа на 91% реализуется за счет возведения нового жилья. Как пояснил Барановский, в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е, 40-е годы, после войны. Строительство осуществляет Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Благодаря высоким объемам строительства по программе расселения оно входит в ТОП-10 застройщиков региона — ЛеноблАИЖК возводит около 4% всего жилья в области.
В 2021 году организация успешно ввела в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ефимовском, Волосово
, Гатчине
, Дружной Горке, Ополье и Подпорожье. В новые дома переехали 1 646 человек из ветхого фонда. Тогда выполнение программы составило 114 процентов от плана. Оператор программы уложился в сжатые сроки. В частности, новый дом в Гатчине, площадью около десяти тысяч квадратных метров, был построен всего за год. В прошлом году туда переехали 600 человек из 50 аварийных домов.
Первые переселенцы 2022 года въехали в новые квартиры в домах, построенных по программе расселения аварийного жилья, в Подпорожье. В первом возведенном доме - 135 квартир, куда переедет 366 человек, во втором - 60 квартир для 160 человек. В каждой есть все необходимое для жизни, включая сантехнику и кухонную плиту. Во дворе для жителей предусмотрены парковочные места, спортивные и игровые площадки. Для маломобильных групп населения установлены пандусы.
"Я искренне рад за людей, которые смогли, наконец, улучшить свои жилищные условия, но отмечу, что это большое событие не только для новоселов, но и для всего Подпорожья. Старые ветхие бараки, которые портили облик города и, скажем прямо, не служили его социальному развитию, снесут. Землю передадут местной администрации под комплексное развитие - там могут запланировать как новое жилье, так и объекты социального назначения", - сказал Барановский.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Подпорожье в рамках программы расселения 2019-2025 годов национального проекта "Жилье и городская среда" запланировано возвести целый квартал из шести домов. В новостройки переедут 1,7 тысячи человек. В 2021 году был введен в эксплуатацию первый дом на 135 квартир на проспекте Кирова. Сюда переехало около 350 человек.