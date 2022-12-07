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За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры - РИА Новости, 07.12.2022
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https://ria.ru/20221207/kvartiry-1837005054.html
За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры
За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры - РИА Новости, 07.12.2022
За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры
Почти пять тысяч жителей аварийного жилья Ленинградской области в течение трех лет переехали в новые квартиры, которые построили по программе расселения... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:48
2022-12-07T16:48
ленинградская область
жилье
квартиры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Почти пять тысяч жителей аварийного жилья Ленинградской области в течение трех лет переехали в новые квартиры, которые построили по программе расселения аварийного жилья, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Новое жилье старому фондуПо его словам, активная работа по расселению аварийного жилья в Ленобласти началась в 2019 году. На сегодняшний день уже расселено 77,78 тысячи квадратных метров, а это - 4975 человек, которые получили ключи от своих новых квартир в десяти многоэтажных новостройках."В 2022 году расселено 44,5 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, переселено 2950 человек", - пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что строительство новых домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2022 году проходит в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янега, деревне Лесколово. Завершено строительство двух домов в Подпорожье, одного дома в Янеге и одного в Лодейном Поле. Также регион готовится к строительству еще шести многоквартирных домов общей площадью более 37 тысяч квадратных метров."Это позволит обеспечить квартирами в новостройках еще 2234 человек в 2023 году", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского.Всего по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек. Благодаря соглашению с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого региону выделено 1,75 миллиарда рублей, Ленинградская область поддерживает высокие темпы строительства.В программу расселения включены жилые дома, признанные аварийными до 2017 года. Сегодня программа на 91% реализуется за счет возведения нового жилья. Как пояснил Барановский, в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е, 40-е годы, после войны. Строительство осуществляет Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Благодаря высоким объемам строительства по программе расселения оно входит в ТОП-10 застройщиков региона — ЛеноблАИЖК возводит около 4% всего жилья в области.В 2021 году организация успешно ввела в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ефимовском, Волосово, Гатчине, Дружной Горке, Ополье и Подпорожье. В новые дома переехали 1 646 человек из ветхого фонда. Тогда выполнение программы составило 114 процентов от плана. Оператор программы уложился в сжатые сроки. В частности, новый дом в Гатчине, площадью около десяти тысяч квадратных метров, был построен всего за год. В прошлом году туда переехали 600 человек из 50 аварийных домов.Долгожданные ключиПервые переселенцы 2022 года въехали в новые квартиры в домах, построенных по программе расселения аварийного жилья, в Подпорожье. В первом возведенном доме - 135 квартир, куда переедет 366 человек, во втором - 60 квартир для 160 человек. В каждой есть все необходимое для жизни, включая сантехнику и кухонную плиту. Во дворе для жителей предусмотрены парковочные места, спортивные и игровые площадки. Для маломобильных групп населения установлены пандусы."Я искренне рад за людей, которые смогли, наконец, улучшить свои жилищные условия, но отмечу, что это большое событие не только для новоселов, но и для всего Подпорожья. Старые ветхие бараки, которые портили облик города и, скажем прямо, не служили его социальному развитию, снесут. Землю передадут местной администрации под комплексное развитие - там могут запланировать как новое жилье, так и объекты социального назначения", - сказал Барановский.Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Подпорожье в рамках программы расселения 2019-2025 годов национального проекта "Жилье и городская среда" запланировано возвести целый квартал из шести домов. В новостройки переедут 1,7 тысячи человек. В 2021 году был введен в эксплуатацию первый дом на 135 квартир на проспекте Кирова. Сюда переехало около 350 человек.
https://ria.ru/20221206/remont-1836798910.html
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жилье, квартиры
Ленинградская область , Жилье, Квартиры
16:48 07.12.2022
 

За три года почти пять тысяч ленинградцев переехали в новые квартиры

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Осмотр новой квартиры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Почти пять тысяч жителей аварийного жилья Ленинградской области в течение трех лет переехали в новые квартиры, которые построили по программе расселения аварийного жилья, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Новое жилье старому фонду

По его словам, активная работа по расселению аварийного жилья в Ленобласти началась в 2019 году. На сегодняшний день уже расселено 77,78 тысячи квадратных метров, а это - 4975 человек, которые получили ключи от своих новых квартир в десяти многоэтажных новостройках.
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"В 2022 году расселено 44,5 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, переселено 2950 человек", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что строительство новых домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2022 году проходит в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янега, деревне Лесколово. Завершено строительство двух домов в Подпорожье, одного дома в Янеге и одного в Лодейном Поле. Также регион готовится к строительству еще шести многоквартирных домов общей площадью более 37 тысяч квадратных метров.
"Это позволит обеспечить квартирами в новостройках еще 2234 человек в 2023 году", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского.
Всего по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек. Благодаря соглашению с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого региону выделено 1,75 миллиарда рублей, Ленинградская область поддерживает высокие темпы строительства.
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В программу расселения включены жилые дома, признанные аварийными до 2017 года. Сегодня программа на 91% реализуется за счет возведения нового жилья. Как пояснил Барановский, в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е, 40-е годы, после войны. Строительство осуществляет Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Благодаря высоким объемам строительства по программе расселения оно входит в ТОП-10 застройщиков региона — ЛеноблАИЖК возводит около 4% всего жилья в области.
В 2021 году организация успешно ввела в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ефимовском, Волосово, Гатчине, Дружной Горке, Ополье и Подпорожье. В новые дома переехали 1 646 человек из ветхого фонда. Тогда выполнение программы составило 114 процентов от плана. Оператор программы уложился в сжатые сроки. В частности, новый дом в Гатчине, площадью около десяти тысяч квадратных метров, был построен всего за год. В прошлом году туда переехали 600 человек из 50 аварийных домов.

Долгожданные ключи

Первые переселенцы 2022 года въехали в новые квартиры в домах, построенных по программе расселения аварийного жилья, в Подпорожье. В первом возведенном доме - 135 квартир, куда переедет 366 человек, во втором - 60 квартир для 160 человек. В каждой есть все необходимое для жизни, включая сантехнику и кухонную плиту. Во дворе для жителей предусмотрены парковочные места, спортивные и игровые площадки. Для маломобильных групп населения установлены пандусы.
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"Я искренне рад за людей, которые смогли, наконец, улучшить свои жилищные условия, но отмечу, что это большое событие не только для новоселов, но и для всего Подпорожья. Старые ветхие бараки, которые портили облик города и, скажем прямо, не служили его социальному развитию, снесут. Землю передадут местной администрации под комплексное развитие - там могут запланировать как новое жилье, так и объекты социального назначения", - сказал Барановский.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Подпорожье в рамках программы расселения 2019-2025 годов национального проекта "Жилье и городская среда" запланировано возвести целый квартал из шести домов. В новостройки переедут 1,7 тысячи человек. В 2021 году был введен в эксплуатацию первый дом на 135 квартир на проспекте Кирова. Сюда переехало около 350 человек.
 
Ленинградская областьЖильеКвартиры
 
 
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