15:37 07.12.2022 (обновлено: 16:08 07.12.2022)
"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты
Лидер "Новых людей" Нечаев не исключил выдвижения Кудрина в президенты от партии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не исключает поддержку партией экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина как кандидата на пост президента. Ранее в СМИ появились сообщения, что "Новые люди" хотят выдвинуть Кудрина в президенты.
"Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд. <...> Конфигурацию президентских (выборов. — Прим. ред.) будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов", — рассказал он. При этом Нечаев подчеркнул, что выборная президентская кампания начнется только через год и пока рано что-то планировать. Сейчас партия сконцентрирована на подготовке к выборам следующего года, особенно на выборах мэра Москвы, добавил он.
Говоря о кандидате в президенты, политик отметил: главное, чтобы человек был новый. "Пока про Кудрина можем сказать, что в политике он новый, а в управлении страной уже — нет", — добавил Нечаев.
Тридцатого ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной Палаты. В понедельник он сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению.