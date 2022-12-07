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"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты - РИА Новости, 07.12.2022
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"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты
"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты - РИА Новости, 07.12.2022
"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не исключает поддержку партией экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина как кандидата на РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:37
2022-12-07T16:08
политика
алексей кудрин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия "новые люди"
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не исключает поддержку партией экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина как кандидата на пост президента. Ранее в СМИ появились сообщения, что "Новые люди" хотят выдвинуть Кудрина в президенты."Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд. &lt;...&gt; Конфигурацию президентских (выборов. — Прим. ред.) будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов", — рассказал он. При этом Нечаев подчеркнул, что выборная президентская кампания начнется только через год и пока рано что-то планировать. Сейчас партия сконцентрирована на подготовке к выборам следующего года, особенно на выборах мэра Москвы, добавил он.Говоря о кандидате в президенты, политик отметил: главное, чтобы человек был новый. "Пока про Кудрина можем сказать, что в политике он новый, а в управлении страной уже — нет", — добавил Нечаев.Тридцатого ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной Палаты. В понедельник он сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению.
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политика, алексей кудрин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"
Политика, Алексей Кудрин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия "Новые люди"
15:37 07.12.2022 (обновлено: 16:08 07.12.2022)
 
"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты

Лидер "Новых людей" Нечаев не исключил выдвижения Кудрина в президенты от партии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не исключает поддержку партией экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина как кандидата на пост президента. Ранее в СМИ появились сообщения, что "Новые люди" хотят выдвинуть Кудрина в президенты.
"Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд. <...> Конфигурацию президентских (выборов. — Прим. ред.) будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов", — рассказал он. При этом Нечаев подчеркнул, что выборная президентская кампания начнется только через год и пока рано что-то планировать. Сейчас партия сконцентрирована на подготовке к выборам следующего года, особенно на выборах мэра Москвы, добавил он.
Говоря о кандидате в президенты, политик отметил: главное, чтобы человек был новый. "Пока про Кудрина можем сказать, что в политике он новый, а в управлении страной уже — нет", — добавил Нечаев.
Тридцатого ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной Палаты. В понедельник он сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению.
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ПолитикаАлексей КудринАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Партия "Новые люди"
 
 
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