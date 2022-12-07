https://ria.ru/20221207/kudrin-1836974449.html

"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты

"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты - РИА Новости, 07.12.2022

"Новые люди" прокомментировали слухи о выдвижении Кудрина в президенты

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не исключает поддержку партией экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина как кандидата на РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:37

2022-12-07T15:37

2022-12-07T16:08

политика

алексей кудрин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

партия "новые люди"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835210578_260:128:2469:1371_1920x0_80_0_0_cf01163cb19a4bbbd22cfd852ce597b1.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не исключает поддержку партией экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина как кандидата на пост президента. Ранее в СМИ появились сообщения, что "Новые люди" хотят выдвинуть Кудрина в президенты."Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд. <...> Конфигурацию президентских (выборов. — Прим. ред.) будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов", — рассказал он. При этом Нечаев подчеркнул, что выборная президентская кампания начнется только через год и пока рано что-то планировать. Сейчас партия сконцентрирована на подготовке к выборам следующего года, особенно на выборах мэра Москвы, добавил он.Говоря о кандидате в президенты, политик отметил: главное, чтобы человек был новый. "Пока про Кудрина можем сказать, что в политике он новый, а в управлении страной уже — нет", — добавил Нечаев.Тридцатого ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной Палаты. В понедельник он сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению.

https://ria.ru/20221130/yandeks-1835205149.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, алексей кудрин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"