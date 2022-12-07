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Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи - РИА Новости, 07.12.2022
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Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи
Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи - РИА Новости, 07.12.2022
Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи
Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:22
2022-12-07T13:22
в мире
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне продолжающихся ракетных пусков, передает агентство Рёнхап."Наши войска должны четко признать нашим врагом северокорейский режим и северокорейских военных, которые угрожали нашей стране и гражданам посредством различного рода провокаций", - заявил Ли Чжон Соп.В качестве аргумента министр упомянул серию северокорейских ракетных пусков в этом году, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в октябре, и "преднамеренные" нарушения межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности и отказе от всех провокационных действий в приграничных буферных зонах.Отмечается, что министерство обороны Южной Кореи может назвать КНДР и ее вооруженные силы "врагом" в белой книге обороны, которая будет опубликована в январе.
https://ria.ru/20221206/miting-1836816861.html
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южная корея
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в мире, южная корея, сеул, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Сеул, КНДР (Северная Корея)
13:22 07.12.2022
 
Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи

Глава Минобороны Чжон Соп: Сеулу необходимо четко обозначить КНДР как своего врага

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне продолжающихся ракетных пусков, передает агентство Рёнхап.
"Наши войска должны четко признать нашим врагом северокорейский режим и северокорейских военных, которые угрожали нашей стране и гражданам посредством различного рода провокаций", - заявил Ли Чжон Соп.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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В Южной Корее митингуют тысячи рабочих
В качестве аргумента министр упомянул серию северокорейских ракетных пусков в этом году, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в октябре, и "преднамеренные" нарушения межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности и отказе от всех провокационных действий в приграничных буферных зонах.
Отмечается, что министерство обороны Южной Кореи может назвать КНДР и ее вооруженные силы "врагом" в белой книге обороны, которая будет опубликована в январе.
Артиллерия КНДР - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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