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Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи
Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи - РИА Новости, 07.12.2022
Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи
Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:22
2022-12-07T13:22
2022-12-07T13:22
в мире
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СЕУЛ, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне продолжающихся ракетных пусков, передает агентство Рёнхап."Наши войска должны четко признать нашим врагом северокорейский режим и северокорейских военных, которые угрожали нашей стране и гражданам посредством различного рода провокаций", - заявил Ли Чжон Соп.В качестве аргумента министр упомянул серию северокорейских ракетных пусков в этом году, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в октябре, и "преднамеренные" нарушения межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности и отказе от всех провокационных действий в приграничных буферных зонах.Отмечается, что министерство обороны Южной Кореи может назвать КНДР и ее вооруженные силы "врагом" в белой книге обороны, которая будет опубликована в январе.
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в мире, южная корея, сеул, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Сеул, КНДР (Северная Корея)
Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи
Глава Минобороны Чжон Соп: Сеулу необходимо четко обозначить КНДР как своего врага
СЕУЛ, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне продолжающихся ракетных пусков, передает агентство Рёнхап.
"Наши войска должны четко признать нашим врагом северокорейский режим и северокорейских военных, которые угрожали нашей стране и гражданам посредством различного рода провокаций", - заявил Ли Чжон Соп.
В качестве аргумента министр упомянул серию северокорейских ракетных пусков в этом году, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в октябре, и "преднамеренные" нарушения межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности и отказе от всех провокационных действий в приграничных буферных зонах.
Отмечается, что министерство обороны Южной Кореи может назвать КНДР и ее вооруженные силы "врагом" в белой книге обороны, которая будет опубликована в январе.