https://ria.ru/20221207/koreya-1836931731.html

Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи

Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи - РИА Новости, 07.12.2022

Сеулу необходимо обозначить КНДР своим врагом, заявили в Минобороны Кореи

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:22

2022-12-07T13:22

2022-12-07T13:22

в мире

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил о необходимости четко обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне продолжающихся ракетных пусков, передает агентство Рёнхап."Наши войска должны четко признать нашим врагом северокорейский режим и северокорейских военных, которые угрожали нашей стране и гражданам посредством различного рода провокаций", - заявил Ли Чжон Соп.В качестве аргумента министр упомянул серию северокорейских ракетных пусков в этом году, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в октябре, и "преднамеренные" нарушения межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности и отказе от всех провокационных действий в приграничных буферных зонах.Отмечается, что министерство обороны Южной Кореи может назвать КНДР и ее вооруженные силы "врагом" в белой книге обороны, которая будет опубликована в январе.

https://ria.ru/20221206/miting-1836816861.html

https://ria.ru/20221206/kndr-1836551406.html

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, сеул, кндр (северная корея)