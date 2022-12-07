https://ria.ru/20221207/kiev-1836875221.html

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.12.2022

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК "Киевские электросети". РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:24

2022-12-07T10:24

2022-12-07T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

киев

денис шмыгаль

россия

днепропетровская область

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Киеве ввели экстренные отключения света, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК "Киевские электросети"."Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится на сайте компании.Ранее в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети" сообщили о введении экстренных отключений света в Днепропетровской области.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных ударов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221207/otklyucheniya-1836864665.html

https://ria.ru/20221207/odessa-1836857887.html

киев

россия

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, денис шмыгаль, россия, днепропетровская область, укрэнерго, дтэк