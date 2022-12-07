В Киеве ввели экстренные отключения света
ДТЭК "Киевские электросети": в городе ввели экстренные отключения света
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Киеве ввели экстренные отключения света, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК "Киевские электросети".
"Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится на сайте компании.
Ранее в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети" сообщили о введении экстренных отключений света в Днепропетровской области.
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных ударов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.