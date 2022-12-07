https://ria.ru/20221207/kamchatka-1837015509.html

На Камчатке построят новые отели и международный терминал аэропорта

На Камчатке построят новые отели и международный терминал аэропорта - РИА Новости, 07.12.2022

На Камчатке построят новые отели и международный терминал аэропорта

Камчатские власти готовят к практической реализации мероприятия мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского общей стоимостью 150 миллиардов рублей и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:42

2022-12-07T17:42

2022-12-07T18:43

туризм

туризм

владимир солодов

сергей катырин

петропавловск-камчатский

камчатский край

торгово-промышленная палата рф

туристы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Камчатские власти готовят к практической реализации мероприятия мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского общей стоимостью 150 миллиардов рублей и рассчитывают на участие частных инвесторов, сообщил губернатор Владимир Солодов.Во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Камчатского края в Торгово-промышленной палате губернатор напомнил, что в этом году президенту России был представлен мастер-план развития Петропавловска-Камчатского, который глава государства одобрил."И сейчас мы готовим к практической реализации десятки проектов с общим объемом (вложений – ред.) более 150 миллиардов рублей, в которых значительную роль могут играть частные инвесторы. Мы бы приветствовали внимание к этой составной части Камчатского края", – сказал Солодов.Он напомнил, что сейчас в активной стадии находится строительство нового терминала международного аэропорта. Его планируется ввести в 2024 году. Хаб сможет обслуживать 1,5 миллиона человек в год. По словам губернатора, уже построен новый морской вокзал.Также он сообщил, что в этом году Камчатка рассчитывает принять примерно 300 тысяч туристов. Из них 81 процент – россияне. Загрузка гостиниц в регионе составляет 63 процента. Сейчас в крае реализуется проект по строительству первого отеля категории "четыре звезды" в Петропавловске-Камчатском. Гостиница рассчитана на 200 номеров. Флагманский проект – "Петропавловская гавань", где должны появиться яхтенная марина, апартаменты, гастрономический центр.Всего же в регионе планируется увеличить фонд с 3,8 тысячи до 8,5 тысячи комнат. В том числе и за счет туристско-рекреационных кластеров: парка "Три вулкана", комплекса "Зеленовские озерки" с минеральными источниками, Паратунки. Например, как рассказала генеральный директор управляющей компании "Голубая Лагуна" Елена Лассаль, спа-отель "Лагуна", расположенный в поселке Паратунка, начинал в 2017 году с 45 номеров. Сейчас их 200, есть и эконом-класса, и дома с собственными бассейнами. В прошлом году услугами отеля, как проживанием, так и спа, воспользовались 100 тысяч гостей, а 17 тысяч останавливались с ночевками. В этом году – 200 и 35 тысяч соответственно. Средняя заполняемость отеля – 75 процентов.Инвестор реализует и другие проекты: небольшой вип-отель "Аврора", санаторно-оздоровительный комплекс, глэмпинг.Советник генерального директора парка "Три вулкана" Гая Соболев рассказал, что в основу архитектурных решений будущего курорта положены лучшие примеры со всего мира. Расположение туристической деревни, по его словам, достаточно локально, компактно, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным. "Мы сосредоточились на четырех составляющих: туристическая деревня, курорт "Сопка Горячая", подъемник на вулкан Вилючинский, а также важнейшая часть проекта, горнолыжный комплекс", – объяснил Соболев. По его словам, все это будет на удалении от уникальных природных объектов, но достаточно близко, чтобы было удобно посещать, например, вулканы Мутновский, Горелый. Начало строительства планируется в 2023 году, окончание первой очереди – в 2026-27-м.После реализации проектов, регион должен стать более доступным. По крайней мере, вариантов, как добраться до Камчатки и где там жить, станет больше.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815187786.html

https://ria.ru/20221207/kamchatka-1836946760.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Лана Баева

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