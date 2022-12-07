Сестра Верховного лидера Ирана призвала КСИР поддержать протестующих
Сестра Верховного лидера Ирана Хаменеи призвала КСИР перейти на сторону протестующих
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сестра Верховного лидера Ирана Али Хаменеи - Бадри Хосейни Хаменеи опубликовала письмо, в котором осудила репрессии брата в отношении протестующих и призвала сотрудников Корпуса стражей исламской революции сложить оружие и примкнуть к протестующим, сообщает в среду агентство Iran International.
Iran International – агентство со штаб-квартирой в Лондоне. Финансируется британскими властями, а также, по некоторым источникам, королевской семьей Саудовской Аравии.
"Али Хаменеи никого не слушает и продолжает путь (предыдущего верховного лидера Рухоллы) Хомейни – путь подавления протестов и убийства невинных людей… Я посчитала нужным, стремясь отделить свою позицию от позиции своего брата, объявить о своем сочувствии всем матерям, скорбящим из-за преступлений режима Исламской Республики, совершенными со времен правления Хомейни до сегодняшних дней – дней деспотического правления Али Хаменеи. Как и все скорбящие матери Ирана, я скорблю в разлуке со своим ребенком", - приводит агентство текст письма, подписанного именем Хосейни Хаменеи.
Ранее СМИ сообщали, что 28 ноября была арестована дочь Бадри Хаменеи – правозащитница Фариде Морадхани.
Агентство также отмечает, что в тексте своего заявления сестра Хаменеи призвала сотрудников КСИР и "наемников Али Хаменеи" "как можно быстрее сложить свое оружие и присоединиться к народу, пока не стало слишком поздно".
4 декабря, 12:17В Иране упразднили полицию нравов
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.