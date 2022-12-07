https://ria.ru/20221207/iran-1836957349.html
Посол Ирана в Москве анонсировал подписание договора о сотрудничестве
Посол Ирана в Москве анонсировал подписание договора о сотрудничестве - РИА Новости, 07.12.2022
Посол Ирана в Москве анонсировал подписание договора о сотрудничестве
Тегеран и Москва в скором времени подпишут всеобъемлющий договор о сотрудничестве, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:55
2022-12-07T14:55
2022-12-07T15:34
иран
россия
в мире
казем джалали
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тегеран и Москва в скором времени подпишут всеобъемлющий договор о сотрудничестве, заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Мы не в столь отдаленном времени подпишем долгосрочный всеобъемлющий договор об отношениях", - сказал посол в ходе мероприятия в Институте востоковедения РАН, не уточнив места и времени подписания документа.На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.
https://ria.ru/20221204/iran-1836219955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире, казем джалали
Иран, Россия, В мире, Казем Джалали
14:55 07.12.2022 (обновлено: 15:34 07.12.2022)
Посол Ирана в Москве анонсировал подписание договора о сотрудничестве
Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал скорое подписание договора о сотрудничестве