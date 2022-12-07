https://ria.ru/20221207/indiya-1837012709.html

Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино

Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино - РИА Новости, 07.12.2022

Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино

В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:20

2022-12-07T17:20

2022-12-07T17:20

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой страны.В 2022 году в программу смотра вошли как премьерные для России картины, так и классика индийского проката ("Танцор Диско"). Всего состоялось 144 показа: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде и других городах. Фильмы фестиваля увидели более 10 тысяч зрителей.Фильмом открытия стала лента "Пушпа. Восхождение" – ее показали в кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" 1 декабря, где собрались более 500 зрителей. На премьере присутствовали авторы картины и исполнители главных ролей: звезда индийского кино актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар.

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, снг, москва, россия, индия, карен мирзоян, технологии, кино и сериалы, санкт-петербург