Рейтинг@Mail.ru
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221207/indiya-1837012709.html
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино - РИА Новости, 07.12.2022
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино
В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:20
культура
новости культуры
снг
москва
россия
индия
карен мирзоян
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835852659_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_b936e5ac6f0e04ec3debcfc54f305873.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой страны.В 2022 году в программу смотра вошли как премьерные для России картины, так и классика индийского проката ("Танцор Диско"). Всего состоялось 144 показа: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде и других городах. Фильмы фестиваля увидели более 10 тысяч зрителей.Фильмом открытия стала лента "Пушпа. Восхождение" – ее показали в кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" 1 декабря, где собрались более 500 зрителей. На премьере присутствовали авторы картины и исполнители главных ролей: звезда индийского кино актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар.
https://ria.ru/20221204/indiya-1835979672.html
москва
россия
индия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835852659_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_644194accdff1080255572f5cecff0cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, снг, москва, россия, индия, карен мирзоян, технологии, кино и сериалы, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, СНГ, Москва, Россия, Индия, Карен Мирзоян, Технологии, Кино и сериалы, Санкт-Петербург
17:20 07.12.2022
 
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино

Юбилейный Indian Films Festival 2022 показал популярность индийского кино в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАктер Аллу Арджун, режиссер Сукумар и композитор Деви Шри Прасад (справа налево) на презентации своего фильма "Пушпа"
Актер Аллу Арджун, режиссер Сукумар и композитор Деви Шри Прасад (справа налево) на презентации своего фильма Пушпа - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой страны.
В 2022 году в программу смотра вошли как премьерные для России картины, так и классика индийского проката ("Танцор Диско"). Всего состоялось 144 показа: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде и других городах. Фильмы фестиваля увидели более 10 тысяч зрителей.
"Мы невероятно счастливы, что с каждым годом зрителей фестиваля становится все больше, – говорит генеральный директор Indian Films Карен Мирзоян. – У нас в планах расширять географию на всю территорию СНГ, и мы будем активно воплощать в жизнь эту идею. Спасибо всем гостям фестиваля, в следующем году мы постараемся сделать IFF еще более насыщенным и интересным".
Фильмом открытия стала лента "Пушпа. Восхождение" – ее показали в кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" 1 декабря, где собрались более 500 зрителей. На премьере присутствовали авторы картины и исполнители главных ролей: звезда индийского кино актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар.
Кадр из фильма Пушпа
4 декабря, 08:00Культура
Нечеловечески красивое кино: за что мы любим фильмы и актеров Индии
 
КультураНовости культурыСНГМоскваРоссияИндияКарен МирзоянТехнологииКино и сериалыСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала