https://ria.ru/20221207/indiya-1837012709.html
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино - РИА Новости, 07.12.2022
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино
В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:20
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой страны.В 2022 году в программу смотра вошли как премьерные для России картины, так и классика индийского проката ("Танцор Диско"). Всего состоялось 144 показа: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде и других городах. Фильмы фестиваля увидели более 10 тысяч зрителей.Фильмом открытия стала лента "Пушпа. Восхождение" – ее показали в кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" 1 декабря, где собрались более 500 зрителей. На премьере присутствовали авторы картины и исполнители главных ролей: звезда индийского кино актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, снг, москва, россия, индия, карен мирзоян, технологии, кино и сериалы, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, СНГ, Москва, Россия, Индия, Карен Мирзоян, Технологии, Кино и сериалы, Санкт-Петербург
Ажиотаж и полные залы: как прошел фестиваль индийского кино
Юбилейный Indian Films Festival 2022 показал популярность индийского кино в России
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В 24 городах России прошел пятый Indian Films Festival. При поддержке индийского культурного центра "Сита" он знакомит российских зрителей с кинематографом этой страны.
В 2022 году в программу смотра вошли как премьерные для России картины, так и классика индийского проката ("Танцор Диско"). Всего состоялось 144 показа: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде и других городах. Фильмы фестиваля увидели более 10 тысяч зрителей.
"Мы невероятно счастливы, что с каждым годом зрителей фестиваля становится все больше, – говорит генеральный директор Indian Films Карен Мирзоян. – У нас в планах расширять географию на всю территорию СНГ, и мы будем активно воплощать в жизнь эту идею. Спасибо всем гостям фестиваля, в следующем году мы постараемся сделать IFF еще более насыщенным и интересным".
Фильмом открытия стала лента "Пушпа. Восхождение" – ее показали в кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" 1 декабря, где собрались более 500 зрителей. На премьере присутствовали авторы картины и исполнители главных ролей: звезда индийского кино актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар.