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Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом - РИА Новости, 07.12.2022
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Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом
Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом - РИА Новости, 07.12.2022
Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом
Система здравоохранения России готова к приёму большого количества пациентов с гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что этого... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:56
2022-12-07T20:56
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Система здравоохранения России готова к приёму большого количества пациентов с гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что этого удастся избежать.Попова объяснила, что свиной грипп, все вирусные респираторные инфекции и сегодняшний коронавирус начинаются одинаково: со слабости, с повышения температуры, с общего недомогания, неприятного ощущения в горле и в носу."Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые. Здесь самое главное - не заниматься попыткой диагностировать дома. Этим должен заниматься только медицинский работник", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".Она отметила, что определять нужно сразу что это: грипп или ковид, потому что лечение разное."Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов. Я надеюсь, что нам удастся этого избежать", - пояснила Попова.По ее словам, минимальный инкубационный период, от момента заражения до первых симптомов, может составлять несколько часов, максимальный - семь дней.
https://ria.ru/20221207/orvi-1836961218.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
20:56 07.12.2022
 
Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом

Попова: система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с гриппом

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Система здравоохранения России готова к приёму большого количества пациентов с гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что этого удастся избежать.
Попова объяснила, что свиной грипп, все вирусные респираторные инфекции и сегодняшний коронавирус начинаются одинаково: со слабости, с повышения температуры, с общего недомогания, неприятного ощущения в горле и в носу.
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"Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые. Здесь самое главное - не заниматься попыткой диагностировать дома. Этим должен заниматься только медицинский работник", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".
Она отметила, что определять нужно сразу что это: грипп или ковид, потому что лечение разное.
"Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов. Я надеюсь, что нам удастся этого избежать", - пояснила Попова.
По ее словам, минимальный инкубационный период, от момента заражения до первых симптомов, может составлять несколько часов, максимальный - семь дней.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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