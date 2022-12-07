https://ria.ru/20221207/gripp-1837073083.html
Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом
Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом - РИА Новости, 07.12.2022
Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом
Система здравоохранения России готова к приёму большого количества пациентов с гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что этого... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:56
2022-12-07T20:56
2022-12-07T20:56
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Система здравоохранения России готова к приёму большого количества пациентов с гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что этого удастся избежать.Попова объяснила, что свиной грипп, все вирусные респираторные инфекции и сегодняшний коронавирус начинаются одинаково: со слабости, с повышения температуры, с общего недомогания, неприятного ощущения в горле и в носу."Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые. Здесь самое главное - не заниматься попыткой диагностировать дома. Этим должен заниматься только медицинский работник", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".Она отметила, что определять нужно сразу что это: грипп или ковид, потому что лечение разное."Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов. Я надеюсь, что нам удастся этого избежать", - пояснила Попова.По ее словам, минимальный инкубационный период, от момента заражения до первых симптомов, может составлять несколько часов, максимальный - семь дней.
https://ria.ru/20221207/orvi-1836961218.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Попова: система здравоохранения готова к приему пациентов с гриппом
Попова: система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с гриппом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Система здравоохранения России готова к приёму большого количества пациентов с гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что этого удастся избежать.
Попова объяснила, что свиной грипп, все вирусные респираторные инфекции и сегодняшний коронавирус начинаются одинаково: со слабости, с повышения температуры, с общего недомогания, неприятного ощущения в горле и в носу.
"Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые. Здесь самое главное - не заниматься попыткой диагностировать дома. Этим должен заниматься только медицинский работник", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".
Она отметила, что определять нужно сразу что это: грипп или ковид, потому что лечение разное.
"Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов. Я надеюсь, что нам удастся этого избежать", - пояснила Попова.
По ее словам, минимальный инкубационный период, от момента заражения до первых симптомов, может составлять несколько часов, максимальный - семь дней.