https://ria.ru/20221207/grant-1836897671.html

Украина получит от Германии 200 миллионов евро в виде грантовой помощи

Украина получит от Германии 200 миллионов евро в виде грантовой помощи - РИА Новости, 07.12.2022

Украина получит от Германии 200 миллионов евро в виде грантовой помощи

В госбюджет Украины поступит грант в 200 миллионов евро от Германии, средства направят на выплаты внутренне перемещенным лицам, сообщил министр финансов Сергей... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:42

2022-12-07T11:42

2022-12-07T11:42

сергей марченко

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верховная рада украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В госбюджет Украины поступит грант в 200 миллионов евро от Германии, средства направят на выплаты внутренне перемещенным лицам, сообщил министр финансов Сергей Марченко."Во время встречи (с послом ФРГ на Украине Анкой Фельдгузен - ред.) был подписан ряд соглашений, по которым правительство Украины получит грант в объеме 200 миллионов евро для покрытия расходов по выплате пособия на проживание внутренне перемещенных лиц", - приводит слова Марченко Telegram-канал ведомства.По информации минфина, средства поступят в госбюджет в ближайшее время.В августе глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщал, что за первое полугодие 2022 года прямой и гарантированный государственный долг страны увеличился до 105,39 миллиарда долларов, а долговая нагрузка возросла до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, к концу года может вырасти до 86% ВВП.Министр финансов Украины Сергей Марченко весной говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836892641.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836851302.html

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сергей марченко, анка фельдгузен, украина, германия, верховная рада украины, мвф, в мире