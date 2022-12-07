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Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы - РИА Новости, 07.12.2022
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Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы
Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы - РИА Новости, 07.12.2022
Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы
Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:44
2022-12-07T09:44
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского кабмина.Отмечается, что с 1 по 6 декабря 2022 года в киргизском городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций государств по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы."В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы общей протяженностью 17,66 километра и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания"."Очередная встреча сторон состоится на территории республики Таджикистан", - подчеркнули в кабмине.Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно тысячу километров, около трети ее протяженности не согласовано.Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта.
https://ria.ru/20221014/granitsy-1824077229.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
09:44 07.12.2022
 
Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы

Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров границы

© Фото : пресс-служба ГПС КРНа границе Киргизии и Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
На границе Киргизии и Таджикистана. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского кабмина.
Отмечается, что с 1 по 6 декабря 2022 года в киргизском городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций государств по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы.
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Москва поможет Бишкеку и Душанбе с решением по границам, заявил Путин
"В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы общей протяженностью 17,66 километра и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, "встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания".
"Очередная встреча сторон состоится на территории республики Таджикистан", - подчеркнули в кабмине.
Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно тысячу километров, около трети ее протяженности не согласовано.
Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта.
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В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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