https://ria.ru/20221207/granitsa-1836864149.html
Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы
Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы - РИА Новости, 07.12.2022
Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы
Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:44
2022-12-07T09:44
2022-12-07T09:44
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769871231_122:0:2860:1540_1920x0_80_0_0_398e8773e39a1409de11b1b8686b1564.jpg
БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского кабмина.Отмечается, что с 1 по 6 декабря 2022 года в киргизском городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций государств по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы."В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы общей протяженностью 17,66 километра и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания"."Очередная встреча сторон состоится на территории республики Таджикистан", - подчеркнули в кабмине.Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно тысячу километров, около трети ее протяженности не согласовано.Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта.
https://ria.ru/20221014/granitsy-1824077229.html
https://ria.ru/20221012/konflikt-1823453208.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769871231_807:0:2860:1540_1920x0_80_0_0_6b66073ec5f1de6724928141b682cb1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы
Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров границы
БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости.
Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили
РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского кабмина.
Отмечается, что с 1 по 6 декабря 2022 года в киргизском городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций государств по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы.
"В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы общей протяженностью 17,66 километра и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, "встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания".
"Очередная встреча сторон состоится на территории республики Таджикистан", - подчеркнули в кабмине.
Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно тысячу километров, около трети ее протяженности не согласовано.
Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта.