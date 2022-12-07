https://ria.ru/20221207/granitsa-1836864149.html

Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы

Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы - РИА Новости, 07.12.2022

Киргизия и Таджикистан описали еще 17 километров границы

Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:44

2022-12-07T09:44

2022-12-07T09:44

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана описали более 17 километров прохождения линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского кабмина.Отмечается, что с 1 по 6 декабря 2022 года в киргизском городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций государств по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы."В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы общей протяженностью 17,66 километра и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания"."Очередная встреча сторон состоится на территории республики Таджикистан", - подчеркнули в кабмине.Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно тысячу километров, около трети ее протяженности не согласовано.Неопределенные территории между Киргизией и Таджикистаном периодически становятся зоной конфликта.

https://ria.ru/20221014/granitsy-1824077229.html

https://ria.ru/20221012/konflikt-1823453208.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии