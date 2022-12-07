https://ria.ru/20221207/germnaiya-1836901709.html

В Германии правые радикалы находятся под контролем, считает эксперт

В Германии правые радикалы находятся под контролем, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022

В Германии правые радикалы находятся под контролем, считает эксперт

Правые радикалы не способны провести госпереворот в Германии, они находятся под контролем спецслужб, имеющих там своих осведомителей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:53

2022-12-07T11:53

2022-12-07T13:53

александр камкин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правые радикалы не способны провести госпереворот в Германии, они находятся под контролем спецслужб, имеющих там своих осведомителей, заявил РИА Новости российский германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.По его словам, "каждый второй правый радикал - это один осведомитель ведомства по охране конституции правоохранительного ведомства"."В целом это общепринятая практика, когда различные экстремистские организации - будь то правого, будь то левого толка - находятся под пристальным контролем спецслужб. В их ряды внедряют агентов-осведомителей. Например, в знаменитой крупной правой Национал-демократической партии, когда ее пытались запретить в 2001 году, по информации конституционного суда, треть членов правления партии были агентами Ведомства по охране конституции", - сказал Камкин.В целом, по его словам, возможности на проведение госпереворота или попытки захвата власти у нынешних правых радикалов нет - они плотно контролируются, но такую "провокацию" могут устроить немецкие правоохранители."(Это нужно) для выпуска паров из общества, для того, чтобы показать эффективность своей работы, тем более что сейчас идет утверждение бюджета ведомств на следующий год. Под этим соусом им могут выделить дополнительное финансирование", - пояснил Камкин.При этом эксперт добавил, что наличие фанатиков-одиночек или небольших групп, которые действуют тщательно законспирированно и готовят какие-то противоправные действия, исключать нельзя.Группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836848837.html

https://ria.ru/20221205/sholts-1836376865.html

https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html

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александр камкин, германия, россия, российская академия наук, в мире