https://ria.ru/20221207/germaniya-1837000754.html

Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага

Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага - РИА Новости, 07.12.2022

Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага

Задержанные в Германии экстремисты планировали проникнуть в бундестаг (парламент ФРГ), действуя по образцу сторонников экс-президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:34

2022-12-07T16:34

2022-12-07T16:34

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германия

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Задержанные в Германии экстремисты планировали проникнуть в бундестаг (парламент ФРГ), действуя по образцу сторонников экс-президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий в январе 2021 года, сообщил журнал Spiegel.По информации издания, группировка, одним из лидеров которой был 71-летний Генрих XIII, принц из старого немецкого дворянского рода, строила планы на "день X" с ноября 2021 года. По данным следствия, члены организации хотели "вторгнуться в бундестаг" в составе порядка двух десятков человек - "по образцу штурмовавших Капитолий в США"."Депутаты и члены правительства в германском парламенте должны были быть закованы в наручники и задержаны", - говорится в публикации.По замыслу предполагаемой террористической группировки, эта акция должна была привести к беспорядкам по всей стране, в результате которых произошли бы переворот и создание переходного правительства во главе с Генрихом XIII.Отмечается также, что члены группировки подписали соглашение о неразглашении, нарушителям которого грозила смертная казнь. Для связи заговорщики приобрели спутниковые телефоны Iridium стоимостью около 20 тысяч евро, они должны были работать даже в случае выхода сотовой сети из строя.В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836873704.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, германия, бундестаг германии