https://ria.ru/20221207/germaniya-1837000754.html
Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага
Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага - РИА Новости, 07.12.2022
Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага
Задержанные в Германии экстремисты планировали проникнуть в бундестаг (парламент ФРГ), действуя по образцу сторонников экс-президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:34
2022-12-07T16:34
2022-12-07T16:34
в мире
сша
германия
бундестаг германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836950937_769:753:3072:2048_1920x0_80_0_0_4601abed0c23adf554225e7f0d69c8a4.jpg
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Задержанные в Германии экстремисты планировали проникнуть в бундестаг (парламент ФРГ), действуя по образцу сторонников экс-президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий в январе 2021 года, сообщил журнал Spiegel.По информации издания, группировка, одним из лидеров которой был 71-летний Генрих XIII, принц из старого немецкого дворянского рода, строила планы на "день X" с ноября 2021 года. По данным следствия, члены организации хотели "вторгнуться в бундестаг" в составе порядка двух десятков человек - "по образцу штурмовавших Капитолий в США"."Депутаты и члены правительства в германском парламенте должны были быть закованы в наручники и задержаны", - говорится в публикации.По замыслу предполагаемой террористической группировки, эта акция должна была привести к беспорядкам по всей стране, в результате которых произошли бы переворот и создание переходного правительства во главе с Генрихом XIII.Отмечается также, что члены группировки подписали соглашение о неразглашении, нарушителям которого грозила смертная казнь. Для связи заговорщики приобрели спутниковые телефоны Iridium стоимостью около 20 тысяч евро, они должны были работать даже в случае выхода сотовой сети из строя.В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836873704.html
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836950937_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03c06d50045d9c06e3e241b09d105494.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, бундестаг германии
В мире, США, Германия, Бундестаг Германии
Немецкие СМИ узнали подробности плана экстремистов по захвату бундестага
Spiegel: экстремисты в ФРГ планировали захватить бундестаг по примеру штурма Капитолия
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости.
Задержанные в Германии экстремисты планировали проникнуть в бундестаг (парламент ФРГ), действуя по образцу сторонников экс-президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий в январе 2021 года, сообщил журнал Spiegel
.
По информации издания, группировка, одним из лидеров которой был 71-летний Генрих XIII, принц из старого немецкого дворянского рода, строила планы на "день X" с ноября 2021 года. По данным следствия, члены организации хотели "вторгнуться в бундестаг" в составе порядка двух десятков человек - "по образцу штурмовавших Капитолий в США".
"Депутаты и члены правительства в германском парламенте должны были быть закованы в наручники и задержаны", - говорится в публикации.
По замыслу предполагаемой террористической группировки, эта акция должна была привести к беспорядкам по всей стране, в результате которых произошли бы переворот и создание переходного правительства во главе с Генрихом XIII.
Отмечается также, что члены группировки подписали соглашение о неразглашении, нарушителям которого грозила смертная казнь. Для связи заговорщики приобрели спутниковые телефоны Iridium стоимостью около 20 тысяч евро, они должны были работать даже в случае выхода сотовой сети из строя.
В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг
, Бавария
, Берлин
, Гессен
, Нижняя Саксония
, Саксония
, Тюрингия
, также одно задержание произошло в Австрии
(Китцбюэль) и в Италии
(Перуджа
).