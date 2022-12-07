https://ria.ru/20221207/germaniya-1836894711.html

Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки

Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки - РИА Новости, 07.12.2022

Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки

Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:32

2022-12-07T11:32

2022-12-07T13:50

германия

россия

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берлин (город)

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель дипмиссии."К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела", - сказал он.Представитель посольства уточнил, что в случае поступления обращений от россиянки дипмиссия окажет ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий."Направляем запрос в генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего", - добавил представитель дипведомства.Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила, что группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации, проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836868989.html

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берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, в мире, берлин (город)