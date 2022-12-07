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Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки - РИА Новости, 07.12.2022
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Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки - РИА Новости, 07.12.2022
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки
Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:32
2022-12-07T13:50
германия
россия
в мире
берлин (город)
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель дипмиссии."К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела", - сказал он.Представитель посольства уточнил, что в случае поступления обращений от россиянки дипмиссия окажет ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий."Направляем запрос в генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего", - добавил представитель дипведомства.Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила, что группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации, проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836868989.html
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германия, россия, в мире, берлин (город)
Германия, Россия, В мире, Берлин (город)
11:32 07.12.2022 (обновлено: 13:50 07.12.2022)
 
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки

Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки по делу о госперевороте

© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZСотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель дипмиссии.
"К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела", - сказал он.
Сотрудники немецкой полиции в районе Бад-Лобенштайна во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
09:58
Немецкая полиция пресекла попытку госпереворота
Представитель посольства уточнил, что в случае поступления обращений от россиянки дипмиссия окажет ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий.
"Направляем запрос в генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего", - добавил представитель дипведомства.
Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила, что группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации, проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:17
Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
 
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