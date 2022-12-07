https://ria.ru/20221207/germaniya-1836894711.html
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки - РИА Новости, 07.12.2022
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки
Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:32
2022-12-07T11:32
2022-12-07T13:50
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россия
в мире
берлин (город)
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель дипмиссии."К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела", - сказал он.Представитель посольства уточнил, что в случае поступления обращений от россиянки дипмиссия окажет ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий."Направляем запрос в генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего", - добавил представитель дипведомства.Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила, что группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации, проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836868989.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, берлин (город)
Германия, Россия, В мире, Берлин (город)
11:32 07.12.2022 (обновлено: 13:50 07.12.2022)
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки
Посольство в Германии не уведомили о задержании россиянки по делу о госперевороте
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Берлине не получало уведомлений от ФРГ о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота, сообщил журналистам представитель дипмиссии.
"К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела", - сказал он.
Представитель посольства уточнил, что в случае поступления обращений от россиянки дипмиссия окажет ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий.
"Направляем запрос в генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего", - добавил представитель дипведомства.
Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила, что группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации, проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.