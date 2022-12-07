https://ria.ru/20221207/gaz-1836955439.html
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов - РИА Новости, 07.12.2022
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов
Италия сократила долю российского газа до порядка 10% в общем объеме поставок с 40% ранее, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:48
2022-12-07T14:48
2022-12-07T16:39
италия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
в мире
природный газ
европа
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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Италия сократила долю российского газа до порядка 10% в общем объеме поставок с 40% ранее, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен отметила, что на начало ноября европейские хранилища заполнены газом на 96%, что позволит безопасно пережить эту зиму.Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине усилили санкционное давление на Россию. Против газа санкции не вводились, но правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ.
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия, в мире, природный газ, европа
Италия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Россия, В мире, Природный газ, Европа
14:48 07.12.2022 (обновлено: 16:39 07.12.2022)
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов
Фон дер Ляйен: Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов