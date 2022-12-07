https://ria.ru/20221207/gaz-1836955439.html

Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов

Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов - РИА Новости, 07.12.2022

Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов

Италия сократила долю российского газа до порядка 10% в общем объеме поставок с 40% ранее, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:48

2022-12-07T14:48

2022-12-07T16:39

италия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

россия

в мире

природный газ

европа

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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Италия сократила долю российского газа до порядка 10% в общем объеме поставок с 40% ранее, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен отметила, что на начало ноября европейские хранилища заполнены газом на 96%, что позволит безопасно пережить эту зиму.Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине усилили санкционное давление на Россию. Против газа санкции не вводились, но правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ.

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

италия

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

италия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия, в мире, природный газ, европа