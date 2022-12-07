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Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов - РИА Новости, 07.12.2022
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Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов - РИА Новости, 07.12.2022
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов
Италия сократила долю российского газа до порядка 10% в общем объеме поставок с 40% ранее, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:48
2022-12-07T16:39
италия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
в мире
природный газ
европа
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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Италия сократила долю российского газа до порядка 10% в общем объеме поставок с 40% ранее, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен отметила, что на начало ноября европейские хранилища заполнены газом на 96%, что позволит безопасно пережить эту зиму.Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине усилили санкционное давление на Россию. Против газа санкции не вводились, но правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ.
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италия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия, в мире, природный газ, европа
Италия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Россия, В мире, Природный газ, Европа
14:48 07.12.2022 (обновлено: 16:39 07.12.2022)
 
Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов

Фон дер Ляйен: Италия сократила долю российского газа в поставках до десяти процентов

© Flickr / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Flickr / Floris M. Oosterveld
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Италия сократила долю российского газа до порядка 10% в общем объеме поставок с 40% ранее, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Италия становится прекрасным образцом: раньше вы импортировали 40% газа из России. Сейчас эта доля снизилась до порядка 10%", сообщила она, выступая в миланском университете Bocconi.
Фон дер Ляйен отметила, что на начало ноября европейские хранилища заполнены газом на 96%, что позволит безопасно пережить эту зиму.
Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине усилили санкционное давление на Россию. Против газа санкции не вводились, но правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
08:00
Запад играет в нефтяную русскую рулетку
 
ИталияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияРоссияВ миреПриродный газЕвропа
 
 
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