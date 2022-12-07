https://ria.ru/20221207/gaz-1836927338.html

В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ

В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ - РИА Новости, 07.12.2022

В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ

Первые дома в микрорайоне Глазова Гора старейшего города Ивановской области – Юрьевец – подключили к природному газу, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:03

2022-12-07T13:03

2022-12-07T13:03

ивановская область

юрьевец

жкх

ивановская область

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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. Первые дома в микрорайоне Глазова Гора старейшего города Ивановской области – Юрьевец – подключили к природному газу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Газификация стала возможна благодаря включению города в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2020-2025 годы, которую подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава компании ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Весной 2021 года начались ключевые работы, без которых газификация Юрьевца и всего муниципалитета была бы невозможна – строительство газораспределительной станции (ГРС) города Юрьевец и прокладка газопровода-отвода", – сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас эти масштабные работы завершены. Параллельно прокладывались распределительные сети в самом Юрьевце. Начали с верхнего Юрьевца – микрорайона Глазова Гора. Там природным газом уже пользуются 40 семей, а в ближайшее время еще 200 домов будут газифицированы. По первому этапу созданы условия для газификации 700 домовладений Глазовой Горы. В следующем году работы начнутся в нижней части Юрьевца.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетивший накануне Юрьевец отметил, что поставлена задача газифицировать весь город."Специально мы не называли сроков подвода газа к городу Юрьевец, потому что без преувеличения несколько десятилетий людям обещали газ. По разным причинам этого не получалось. Пока мы только начали – подвели газ к первым домам на Глазовой Горе, основная работа – впереди", – процитировали в пресс-службе Воскресенского.Строительство газораспределительной станции "Юрьевец" и прокладка газопровода-отвода создали условия не только для газификации райцентра, но и для дальнейшей газификации Юрьевецкого района. Теперь обеспечена возможность для подключения к сетям газоснабжения более семи тысяч домовладений в 19 населенных пунктах.

https://ria.ru/20221012/investproekty-1823322654.html

https://ria.ru/20220926/damba-1819647098.html

юрьевец

ивановская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юрьевец, жкх, ивановская область