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В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ - РИА Новости, 07.12.2022
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В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ
В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ - РИА Новости, 07.12.2022
В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ
Первые дома в микрорайоне Глазова Гора старейшего города Ивановской области – Юрьевец – подключили к природному газу, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:03
2022-12-07T13:03
ивановская область
юрьевец
жкх
ивановская область
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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. Первые дома в микрорайоне Глазова Гора старейшего города Ивановской области – Юрьевец – подключили к природному газу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Газификация стала возможна благодаря включению города в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2020-2025 годы, которую подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава компании ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Весной 2021 года начались ключевые работы, без которых газификация Юрьевца и всего муниципалитета была бы невозможна – строительство газораспределительной станции (ГРС) города Юрьевец и прокладка газопровода-отвода", – сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас эти масштабные работы завершены. Параллельно прокладывались распределительные сети в самом Юрьевце. Начали с верхнего Юрьевца – микрорайона Глазова Гора. Там природным газом уже пользуются 40 семей, а в ближайшее время еще 200 домов будут газифицированы. По первому этапу созданы условия для газификации 700 домовладений Глазовой Горы. В следующем году работы начнутся в нижней части Юрьевца.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетивший накануне Юрьевец отметил, что поставлена задача газифицировать весь город."Специально мы не называли сроков подвода газа к городу Юрьевец, потому что без преувеличения несколько десятилетий людям обещали газ. По разным причинам этого не получалось. Пока мы только начали – подвели газ к первым домам на Глазовой Горе, основная работа – впереди", – процитировали в пресс-службе Воскресенского.Строительство газораспределительной станции "Юрьевец" и прокладка газопровода-отвода создали условия не только для газификации райцентра, но и для дальнейшей газификации Юрьевецкого района. Теперь обеспечена возможность для подключения к сетям газоснабжения более семи тысяч домовладений в 19 населенных пунктах.
https://ria.ru/20221012/investproekty-1823322654.html
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юрьевец, жкх, ивановская область
Ивановская область, Юрьевец, ЖКХ, Ивановская область
13:03 07.12.2022
 

В старейший город Ивановской области – Юрьевец – пришел газ

© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковПервые дома города Юрьевец Ивановской области подключили к природному газу
Первые дома города Юрьевец Ивановской области подключили к природному газу - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Первые дома города Юрьевец Ивановской области подключили к природному газу
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. Первые дома в микрорайоне Глазова Гора старейшего города Ивановской области – Юрьевец – подключили к природному газу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Газификация стала возможна благодаря включению города в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2020-2025 годы, которую подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава компании ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Весной 2021 года начались ключевые работы, без которых газификация Юрьевца и всего муниципалитета была бы невозможна – строительство газораспределительной станции (ГРС) города Юрьевец и прокладка газопровода-отвода", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, сейчас эти масштабные работы завершены. Параллельно прокладывались распределительные сети в самом Юрьевце. Начали с верхнего Юрьевца – микрорайона Глазова Гора. Там природным газом уже пользуются 40 семей, а в ближайшее время еще 200 домов будут газифицированы. По первому этапу созданы условия для газификации 700 домовладений Глазовой Горы. В следующем году работы начнутся в нижней части Юрьевца.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетивший накануне Юрьевец отметил, что поставлена задача газифицировать весь город.
"Специально мы не называли сроков подвода газа к городу Юрьевец, потому что без преувеличения несколько десятилетий людям обещали газ. По разным причинам этого не получалось. Пока мы только начали – подвели газ к первым домам на Глазовой Горе, основная работа – впереди", – процитировали в пресс-службе Воскресенского.
Строительство газораспределительной станции "Юрьевец" и прокладка газопровода-отвода создали условия не только для газификации райцентра, но и для дальнейшей газификации Юрьевецкого района. Теперь обеспечена возможность для подключения к сетям газоснабжения более семи тысяч домовладений в 19 населенных пунктах.
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