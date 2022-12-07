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Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев - РИА Новости, 07.12.2022
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Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев
Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев - РИА Новости, 07.12.2022
Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев
G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:51
2022-12-07T09:51
в мире
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, однако с Индонезией результат был неудачным, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя проект американского оборонного бюджета.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа."Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем", - сказал политик.Следовательно, по словам Косачева, "исключить Россию из G20 невозможно".Страны "коллективного" Запада во главе с США могут лишь оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию просто не пригласили, а делегацию не пустили физически, пояснил он."Американцы рассматривают такой вариант в качестве своего рода "дипломатической санкции" неэкономического характера", - добавил парламентарий.Косачев напомнил, что такое давление уже оказывалось США на председательство Индонезии в этом году, "но у них ничего не получилось благодаря независимой и решительной позиции индонезийских властей".Сенатор также отметил, что в 2023 году организатором саммита G20 будет Индия.
https://ria.ru/20221207/blinken-1836854336.html
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в мире, цены на нефть, константин косачев, россия, сша, индонезия, совет федерации рф, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Константин Косачев, Россия, США, Индонезия, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка
09:51 07.12.2022
 
Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев

Вице-спикер СФ Косачев: Россию нельзя исключить из G20, США могут лишь оказывать давление

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, однако с Индонезией результат был неудачным, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя проект американского оборонного бюджета.
Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа.
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"Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем", - сказал политик.
Следовательно, по словам Косачева, "исключить Россию из G20 невозможно".
Страны "коллективного" Запада во главе с США могут лишь оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию просто не пригласили, а делегацию не пустили физически, пояснил он.
"Американцы рассматривают такой вариант в качестве своего рода "дипломатической санкции" неэкономического характера", - добавил парламентарий.
Косачев напомнил, что такое давление уже оказывалось США на председательство Индонезии в этом году, "но у них ничего не получилось благодаря независимой и решительной позиции индонезийских властей".
Сенатор также отметил, что в 2023 году организатором саммита G20 будет Индия.
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В миреЦены на нефтьКонстантин КосачевРоссияСШАИндонезияСовет Федерации РФБольшая двадцатка
 
 
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