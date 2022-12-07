https://ria.ru/20221207/g20-1836865564.html
Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев
Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев - РИА Новости, 07.12.2022
Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев
G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:51
2022-12-07T09:51
2022-12-07T09:51
в мире
цены на нефть
константин косачев
россия
сша
индонезия
совет федерации рф
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, однако с Индонезией результат был неудачным, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя проект американского оборонного бюджета.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа."Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем", - сказал политик.Следовательно, по словам Косачева, "исключить Россию из G20 невозможно".Страны "коллективного" Запада во главе с США могут лишь оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию просто не пригласили, а делегацию не пустили физически, пояснил он."Американцы рассматривают такой вариант в качестве своего рода "дипломатической санкции" неэкономического характера", - добавил парламентарий.Косачев напомнил, что такое давление уже оказывалось США на председательство Индонезии в этом году, "но у них ничего не получилось благодаря независимой и решительной позиции индонезийских властей".Сенатор также отметил, что в 2023 году организатором саммита G20 будет Индия.
https://ria.ru/20221207/blinken-1836854336.html
https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html
россия
сша
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, константин косачев, россия, сша, индонезия, совет федерации рф, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Константин Косачев, Россия, США, Индонезия, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка
Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев
Вице-спикер СФ Косачев: Россию нельзя исключить из G20, США могут лишь оказывать давление
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, однако с Индонезией результат был неудачным, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя проект американского оборонного бюджета.
Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон
будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа.
"Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем", - сказал политик.
Следовательно, по словам Косачева, "исключить Россию из G20 невозможно".
Страны "коллективного" Запада во главе с США могут лишь оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию просто не пригласили, а делегацию не пустили физически, пояснил он.
"Американцы рассматривают такой вариант в качестве своего рода "дипломатической санкции" неэкономического характера", - добавил парламентарий.
Косачев напомнил, что такое давление уже оказывалось США на председательство Индонезии в этом году, "но у них ничего не получилось благодаря независимой и решительной позиции индонезийских властей".
Сенатор также отметил, что в 2023 году организатором саммита G20 будет Индия
.