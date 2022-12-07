https://ria.ru/20221207/g20-1836865564.html

Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев

Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев - РИА Новости, 07.12.2022

Россию невозможно исключить из G20, заявил Косачев

G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:51

2022-12-07T09:51

2022-12-07T09:51

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, однако с Индонезией результат был неудачным, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя проект американского оборонного бюджета.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа."Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем", - сказал политик.Следовательно, по словам Косачева, "исключить Россию из G20 невозможно".Страны "коллективного" Запада во главе с США могут лишь оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию просто не пригласили, а делегацию не пустили физически, пояснил он."Американцы рассматривают такой вариант в качестве своего рода "дипломатической санкции" неэкономического характера", - добавил парламентарий.Косачев напомнил, что такое давление уже оказывалось США на председательство Индонезии в этом году, "но у них ничего не получилось благодаря независимой и решительной позиции индонезийских властей".Сенатор также отметил, что в 2023 году организатором саммита G20 будет Индия.

https://ria.ru/20221207/blinken-1836854336.html

https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html

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в мире, цены на нефть, константин косачев, россия, сша, индонезия, совет федерации рф, большая двадцатка