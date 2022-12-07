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Не все поддержат попытку "исключить" Россию из G20, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.12.2022
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Не все поддержат попытку "исключить" Россию из G20, заявили в Госдуме
Не все поддержат попытку "исключить" Россию из G20, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.12.2022
Не все поддержат попытку "исключить" Россию из G20, заявили в Госдуме
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя тезис из проекта оборонного бюджета США об "исключении" РФ из G20,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:17
2022-12-07T10:17
в мире
алексей чепа
константин косачев
вашингтон (штат)
сша
россия
большая двадцатка
госдума рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя тезис из проекта оборонного бюджета США об "исключении" РФ из G20, заявил РИА Новости, что далеко не все страны поддержат такое решение, потому что необходим диалог.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя РИА Новости проект, заявил, что G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, однако с Индонезией результат был неудачным."Далеко не все страны здесь поддержат такую позицию по исключению России, понимая, что это в том числе усугубляет и без того напряженную международную ситуацию. И в любом случае все здравые политики понимают, что необходим диалог, необходима беседа", - сказал Чепа.
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в мире, алексей чепа, константин косачев, вашингтон (штат), сша, россия, большая двадцатка, госдума рф, совет федерации рф
В мире, Алексей Чепа, Константин Косачев, Вашингтон (штат), США, Россия, Большая двадцатка, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
10:17 07.12.2022
 
Не все поддержат попытку "исключить" Россию из G20, заявили в Госдуме

Депутат Чепа: не все страны поддержат попытку "исключить" Россию из G20, ведь нужен диалог

© AP Photo / Dita AlangkaraЛоготип G20
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Логотип G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя тезис из проекта оборонного бюджета США об "исключении" РФ из G20, заявил РИА Новости, что далеко не все страны поддержат такое решение, потому что необходим диалог.
Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя РИА Новости проект, заявил, что G20 - это неформальный саммит, исключить из которого Россию невозможно, США могут лишь оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, однако с Индонезией результат был неудачным.
"Далеко не все страны здесь поддержат такую позицию по исключению России, понимая, что это в том числе усугубляет и без того напряженную международную ситуацию. И в любом случае все здравые политики понимают, что необходим диалог, необходима беседа", - сказал Чепа.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
09:08Сказано в эфире
Захарова высказалась по поводу планов США добиться исключения РФ из G20
 
В миреАлексей ЧепаКонстантин КосачевВашингтон (штат)СШАРоссияБольшая двадцаткаГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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