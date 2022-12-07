https://ria.ru/20221207/doplaty-1837066076.html
Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей
Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей
В бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:02
2022-12-07T20:02
2022-12-07T20:02
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи получат дополнительные выплаты."На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей", - сказала Голикова журналистам.
https://ria.ru/20221207/doplaty-1837064178.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей
Голикова: в ФОМС на доплаты медикам в 2023 году предусмотрено 152,4 миллиарда рублей