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Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
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Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей
Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей
В бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:02
2022-12-07T20:02
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи получат дополнительные выплаты."На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей", - сказала Голикова журналистам.
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
20:02 07.12.2022
 
Голикова: на доплаты медикам в 2023 году выделят 152,4 миллиарда рублей

Голикова: в ФОМС на доплаты медикам в 2023 году предусмотрено 152,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи получат дополнительные выплаты.
"На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей", - сказала Голикова журналистам.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 19:49
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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