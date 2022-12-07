https://ria.ru/20221207/donetsk-1837024505.html

Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022

Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка во вторник, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:31

2022-12-07T17:31

2022-12-07T17:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка во вторник, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг – военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Центр Донецка подвергся во вторник одному из самых сильных обстрелов из "Градов", погибли не менее четырех граждан, в том числе судья военного суда ДНР и депутат Народного совета Мария Пирогова. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вторник "страшным днем".

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика