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Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donetsk-1837024505.html
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка во вторник, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:31
2022-12-07T17:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка во вторник, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг – военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Центр Донецка подвергся во вторник одному из самых сильных обстрелов из "Градов", погибли не менее четырех граждан, в том числе судья военного суда ДНР и депутат Народного совета Мария Пирогова. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вторник "страшным днем".
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происшествия, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
17:31 07.12.2022 (обновлено: 17:40 07.12.2022)
 
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Пушилин сообщил о гибели композитора и музыканта Старинцева при обстреле ВСУ Донецка

© Фото : Андрей Старинцев/ВКонтактеКомпозитор и музыкант Андрей Старинцев
Композитор и музыкант Андрей Старинцев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Андрей Старинцев/ВКонтакте
Композитор и музыкант Андрей Старинцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка во вторник, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг – военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Центр Донецка подвергся во вторник одному из самых сильных обстрелов из "Градов", погибли не менее четырех граждан, в том числе судья военного суда ДНР и депутат Народного совета Мария Пирогова. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вторник "страшным днем".
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Пожарные тушат загоревшуюся машину после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

Пожарные тушат возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали автомобили.

Посеченный осколками автомобиль после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

Возгорание после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

Горящая машина после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Позже пожар ликвидировали.

Пожарный тушит возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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