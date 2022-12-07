https://ria.ru/20221207/dispanser-1836923342.html

Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения

Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения - РИА Новости, 07.12.2022

Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения

Участники проекта "Помощник врача" будут оказывать помощь в ведении приоритетной группы диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек, РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:50

2022-12-07T12:50

2022-12-07T12:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

анастасия ракова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747381616_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_fe86a9f4709cfb558fd2688a03a9df09.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Участники проекта "Помощник врача" будут оказывать помощь в ведении приоритетной группы диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Следующий масштабный проект – это "Помощник врача". Если есть помощники у пациентов, то и у врача тоже должен быть. В этом году, наконец, выходит в такую промышленную эксплуатацию такой проект, как "Помощник врача". Эту роль мы вводим при диспансерном наблюдении в поликлиниках. Эта категория начинает помогать нашим врачам вести приоритетную группу диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек", - сказала Ракова в ходе выступления на пленарном заседании XV юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество", которая проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Она отметила, что в рамках проекта будут помогать пациентами с самыми насущными заболеваниями, которые формируют структуру смертности. На сегодняшний день уже 300 человек работают как помощники врачей, помогая в режиме онлайн постоянно быть на связи с пациентом и формировать отдельный пакет для полноценного, последовательного и неотрывного диспансерного наблюдения."Для проекта необходимо 600 человек, поэтому в ближайшие дни планируется набрать еще 300 человек. Так как все в цифровом формате, то это отдельное здание, где сидят врачи и находятся в режиме онлайн", - добавила заммэра.

https://ria.ru/20221207/roszdravnadzor-1836873301.html

https://ria.ru/20221207/park-1836861452.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия ракова , москва