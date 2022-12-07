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Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения - РИА Новости, 07.12.2022
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Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения
Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения - РИА Новости, 07.12.2022
Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения
Участники проекта "Помощник врача" будут оказывать помощь в ведении приоритетной группы диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:50
2022-12-07T12:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Участники проекта "Помощник врача" будут оказывать помощь в ведении приоритетной группы диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Следующий масштабный проект – это "Помощник врача". Если есть помощники у пациентов, то и у врача тоже должен быть. В этом году, наконец, выходит в такую промышленную эксплуатацию такой проект, как "Помощник врача". Эту роль мы вводим при диспансерном наблюдении в поликлиниках. Эта категория начинает помогать нашим врачам вести приоритетную группу диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек", - сказала Ракова в ходе выступления на пленарном заседании XV юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество", которая проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Она отметила, что в рамках проекта будут помогать пациентами с самыми насущными заболеваниями, которые формируют структуру смертности. На сегодняшний день уже 300 человек работают как помощники врачей, помогая в режиме онлайн постоянно быть на связи с пациентом и формировать отдельный пакет для полноценного, последовательного и неотрывного диспансерного наблюдения."Для проекта необходимо 600 человек, поэтому в ближайшие дни планируется набрать еще 300 человек. Так как все в цифровом формате, то это отдельное здание, где сидят врачи и находятся в режиме онлайн", - добавила заммэра.
https://ria.ru/20221207/roszdravnadzor-1836873301.html
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анастасия ракова , москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Анастасия Ракова , Москва
12:50 07.12.2022
 
Врачам в Москве помогут вести приоритетную группу диспансерного наблюдения

Врачам в Москве помогут вести группу диспансерного наблюдения в один миллион человек

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови в лаборатории диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории диспансера - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пробирки с образцами крови в лаборатории диспансера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Участники проекта "Помощник врача" будут оказывать помощь в ведении приоритетной группы диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Следующий масштабный проект – это "Помощник врача". Если есть помощники у пациентов, то и у врача тоже должен быть. В этом году, наконец, выходит в такую промышленную эксплуатацию такой проект, как "Помощник врача". Эту роль мы вводим при диспансерном наблюдении в поликлиниках. Эта категория начинает помогать нашим врачам вести приоритетную группу диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек", - сказала Ракова в ходе выступления на пленарном заседании XV юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество", которая проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Она отметила, что в рамках проекта будут помогать пациентами с самыми насущными заболеваниями, которые формируют структуру смертности. На сегодняшний день уже 300 человек работают как помощники врачей, помогая в режиме онлайн постоянно быть на связи с пациентом и формировать отдельный пакет для полноценного, последовательного и неотрывного диспансерного наблюдения.
"Для проекта необходимо 600 человек, поэтому в ближайшие дни планируется набрать еще 300 человек. Так как все в цифровом формате, то это отдельное здание, где сидят врачи и находятся в режиме онлайн", - добавила заммэра.
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