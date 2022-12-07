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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:57
2022-12-07T13:59
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.Главы государств обсудили решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.Во время разговора политики отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Президенты подчеркнули, что все страны — участники организации последовательно выполняют согласованные решения.В пресс-службе Кремля добавили, что главы государств обсудили перспективы российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в на встрече в Санкт-Петербурге в октября, уделив внимание транспортно-логистической и энергетической сферам.Кроме того, Путин поздравил своего коллегу с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он назвал подобные ограничения вмешательством в рыночные инструменты, российская сторона готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на условиях рынка.
https://ria.ru/20221205/neft-1836307216.html
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оаэ, опек, в мире, владимир путин, россия, цены на нефть, александр новак, австралия, евросоюз
ОАЭ, ОПЕК, В мире, Владимир Путин, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, Австралия, Евросоюз
11:57 07.12.2022 (обновлено: 13:59 07.12.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Аль Нахайяном потолок цен на российскую нефть

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.

"В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", — говорится в сообщении.

Во время разговора политики отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Президенты подчеркнули, что все страны — участники организации последовательно выполняют согласованные решения.
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В пресс-службе Кремля добавили, что главы государств обсудили перспективы российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в на встрече в Санкт-Петербурге в октября, уделив внимание транспортно-логистической и энергетической сферам.
Кроме того, Путин поздравил своего коллегу с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он назвал подобные ограничения вмешательством в рыночные инструменты, российская сторона готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на условиях рынка.
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ОАЭОПЕКВ миреВладимир ПутинРоссияЦены на нефтьАлександр НовакАвстралияЕвросоюз
 
 
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