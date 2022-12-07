https://ria.ru/20221207/diplomatiya-1836904048.html

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2022

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:57

2022-12-07T11:57

2022-12-07T13:59

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.Главы государств обсудили решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.Во время разговора политики отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Президенты подчеркнули, что все страны — участники организации последовательно выполняют согласованные решения.В пресс-службе Кремля добавили, что главы государств обсудили перспективы российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в на встрече в Санкт-Петербурге в октября, уделив внимание транспортно-логистической и энергетической сферам.Кроме того, Путин поздравил своего коллегу с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он назвал подобные ограничения вмешательством в рыночные инструменты, российская сторона готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221205/neft-1836307216.html

https://ria.ru/20221206/neft-1836782732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, опек, в мире, владимир путин, россия, цены на нефть, александр новак, австралия, евросоюз