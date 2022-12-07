11:57 07.12.2022 (обновлено: 13:59 07.12.2022)
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Аль Нахайяном потолок цен на российскую нефть
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.
"В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", — говорится в сообщении.
Во время разговора политики отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Президенты подчеркнули, что все страны — участники организации последовательно выполняют согласованные решения.
В пресс-службе Кремля добавили, что главы государств обсудили перспективы российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в на встрече в Санкт-Петербурге в октября, уделив внимание транспортно-логистической и энергетической сферам.
Кроме того, Путин поздравил своего коллегу с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он назвал подобные ограничения вмешательством в рыночные инструменты, российская сторона готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на условиях рынка.