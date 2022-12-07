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Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС - РИА Новости, 07.12.2022
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Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС
Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС
БРИКС может трансформироваться в объединение 15-17 стран, если удовлетворить все заявки на вступление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:06
2022-12-07T12:06
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. БРИКС может трансформироваться в объединение 15-17 стран, если удовлетворить все заявки на вступление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях"."И формат этот (РИК - Россия, Индия и Китай - ред.) дал путевку в жизнь "пятерке" БРИКС, которая сейчас пользуется огромным вниманием, и выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран", - сказал Лавров.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, сергей лавров, брикс, россия, китай, индия, рик
В мире, Сергей Лавров, БРИКС, Россия, Китай, Индия, РИК
12:06 07.12.2022
 
Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС

Лавров: БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран, если удовлетворить все заявки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. БРИКС может трансформироваться в объединение 15-17 стран, если удовлетворить все заявки на вступление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях".
"И формат этот (РИК - Россия, Индия и Китай - ред.) дал путевку в жизнь "пятерке" БРИКС, которая сейчас пользуется огромным вниманием, и выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран", - сказал Лавров.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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В миреСергей ЛавровБРИКСРоссияКитайИндияРИК
 
 
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