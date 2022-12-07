https://ria.ru/20221207/briks-1836908463.html
Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС
Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС
БРИКС может трансформироваться в объединение 15-17 стран, если удовлетворить все заявки на вступление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:06
2022-12-07T12:06
2022-12-07T12:06
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рик
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. БРИКС может трансформироваться в объединение 15-17 стран, если удовлетворить все заявки на вступление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях"."И формат этот (РИК - Россия, Индия и Китай - ред.) дал путевку в жизнь "пятерке" БРИКС, которая сейчас пользуется огромным вниманием, и выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран", - сказал Лавров.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20221130/nato-1835274526.html
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в мире, сергей лавров, брикс, россия, китай, индия, рик
В мире, Сергей Лавров, БРИКС, Россия, Китай, Индия, РИК
Лавров рассказал, как может расшириться БРИКС
Лавров: БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран, если удовлетворить все заявки