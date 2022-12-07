https://ria.ru/20221207/bombardirovschik-1836759407.html

"Скачок в технологиях". В США придумали, чем взломать российскую оборону

"Скачок в технологиях". В США придумали, чем взломать российскую оборону - РИА Новости, 07.12.2022

"Скачок в технологиях". В США придумали, чем взломать российскую оборону

Пентагон представил первый в мире самолет шестого поколения — B-21. По словам производителей, этот бомбардировщик полностью изменит представления о войне... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:00

2022-12-07T08:00

2022-12-07T15:38

сша

китай

россия

northrop grumman

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Пентагон представил первый в мире самолет шестого поколения — B-21. По словам производителей, этот бомбардировщик полностью изменит представления о войне. Однако американская армия может его так и не дождаться. О неожиданной проблеме — в материале РИА Новости.Обновленное звеноB-21 "Рейдер" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и внешне похож на B-2 "Стелс". Правда, компактнее: размах крыльев — 45 метров.Обе машины разрабатывала компания Northrop Grumman."Рейдер" может нести как обычные боеприпасы, так и оружие массового поражения. Значит, США обновят звено в ядерной триаде "межконтинентальные баллистические ракеты — подводные лодки — стратегические бомбардировщики". Грузоподъемность — около 13,5 тонны.Характеристики пока засекречены, но разработчики говорят о первом самолете шестого поколения. Российский ПАК ДА еще в разработке. А о китайском H-20, который тоже называют "техникой будущего", информации вообще нет.Один из главных инженеров утверждает, что стелс-технологии значительно улучшили. Архитектура открытых систем облегчит последующую модернизацию. Самолет может действовать в информационной сети мультидоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2) и располагает продвинутым искусственным интеллектом.В планах — беспилотный вариант. Однако, как отмечает The Washington Post, на это уйдут годы.Предполагается, что B-21 станет символом мощи американского оружия. И, скорее всего, до середины столетия будет основным бомбардировщиком.Недешевое удовольствиеПентагон заказал около сотни машин. Стоимость программы — 80 миллиардов долларов. При этом "Рейдер", как уверяют производители, куда дешевле B-2 — 692 миллиона, тогда как на "Стелс" уходило почти два миллиарда.Хотя в 2010-м обещали уложиться в 550 миллионов. На цену влияет множество факторов, поясняет эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО Владимир Коровин."У B-21 слабее боевая нагрузка, он легче и меньше, но говорить о его экономичности пока рано, — подчеркивает он. — Возможно, разработчикам удалось снизить расходы на содержание: как мы знаем, на один полетный час B-2 уходили сотни часов обслуживания".Но самолет еще даже не поднялся в воздух. Первый полет — на базу американских ВВС Эдвардс — обещают в 2023-м.Не вполне понятно, как проявит себя новинка в настоящем бою. Американцы, по словам Коровина, создавали В-21 в том числе и под российские системы ПВО — прежде всего С-400, которые сейчас активно применяются на Украине."Однако мы скоро получим куда более совершенные системы", — отмечает он.Бюджет под вопросомВыявленные недостатки могут стать для "Рейдера" роковыми. Поэтому и презентация была довольно закрытой — а ведь обычно американские ноу-хау подают с помпой. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, были недовольны тем, что прозвучали в основном эмоциональные эпитеты без конкретики.СМИ предположили, с чем это может быть связано. Бомбардировщик шестого поколения показали одновременно с обсуждением в конгрессе бюджета Пентагона на 2023-й. Ведомство пытается выбить побольше средств, однако сенаторы, по данным издания Politico, хотят урезать финансирование.Если это случится, прежде всего "под нож" пустят помощь Украине, а также программу "Рейдеров".А военные торопят производителей. Принять новинку на вооружение хотят уже в 2025-2027-м — в свете обострившегося противостояния с Китаем. Аналитики считают такие настроения чересчур оптимистичными — на самом деле первый в мире самолет шестого поколения может так и не взлететь.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832265955.html

сша

китай

россия

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2022

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, китай, россия, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)