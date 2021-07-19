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Сергей Смирнов: в России идет работа над истребителем шестого поколения

Сергей Смирнов: в России идет работа над истребителем шестого поколения - РИА Новости, 19.07.2021

Сергей Смирнов: в России идет работа над истребителем шестого поколения

Россия традиционно славится своей авиацией. Лучшим местом, где можно вживую ознакомиться с всеми типами авиационной техники, является Международный... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:00

2021-07-19T11:00

2021-07-19T11:00

россия

сергей смирнов

ростех

технологии

безопасность

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Россия традиционно славится своей авиацией. Лучшим местом, где можно вживую ознакомиться с всеми типами авиационной техники, является Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Здесь самолеты и вертолеты представлены как на статической площадке, так и в летной программе. В этом году посетителей авиасалона ждет много новинок. О новинках авиатехники, которая будет представлена на МАКС-2021, а также о планах развития военной и гражданской авиации в преддверии открытия авиасалона в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Струговцу и Ивану Сураеву рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.– Какие новинки мы сможем увидеть на МАКС-2021?– МАКС – традиционная площадка демонстрации наших достижений. Сейчас в мире для авиационной отрасли достаточно непростой период. Тем не менее, в нашей стране при поддержке государства продолжается реализация ключевых авиационных программ.Из гражданской линейки на МАКС-2021 впервые широкой публике будут представлены модернизированный Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14 и, наконец, легкий многоцелевой самолет "Байкал". На мой взгляд, наиболее любопытен "Байкал" – так называемый "летающий внедорожник" малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. Прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от –50 до +50 градусов Цельсия. В зависимости от компоновки салона, может использоваться пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный, медицинский, парашютно-десантный, картографический и т.д. Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками.Ожидаются новинки и в линейке военных самолетов. Пока воздержусь от анонсов, чтобы сохранить интригу. Новый самолет можно будет увидеть непосредственно на МАКСе.– Какое количество твердых заказов на МС-21 имеется на сегодняшний день? Есть ли экспортные заказы?– Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу.К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации.Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт.– На каком этапе находятся испытания тяжелых ударных беспилотников "Охотник"? Сколько опытных образцов сегодня в них задействовано? Сохраняются ли ранее заявленные вице-премьером Юрием Борисовым сроки серийных поставок "Охотников" после 2024 года?– Тяжелый беспилотник "Охотник" обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран.Как вы знаете, самая первая машина у нас уже совершала пробные полеты. На Новосибирском авиазаводе идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний. Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение ОКР, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил Юрий Иванович. Промышленность работает над реализацией этой задачи.– Не изменились ли планы по передаче в 2021 году четырех истребителей Су-57 ВКС РФ? Когда это произойдет? Сколько таких машин планируется передать в следующем году?– Планы не изменились. Перед компанией "Сухой" и предприятиями кооперации стоит задача по обеспечению сдачи машин плана 2021 года, завод продолжает изготовление самолетов Су-57 в соответствии с графиком. Дальнейшие поставки планируются в соответствии с госконтрактом.– На каком этапе находится работа по опытно-конструкторской работе "Мегаполис", так называемый проект "Суперсухой"? Какие новые возможности получит Су-57 в рамках этой модернизации? С какого года планируется начать поставки истребителей пятого поколения улучшенного проекта?– Су-57 – передовой продукт, один из лучших истребителей 5-го поколения. Это платформа, которая определяет облик отечественной оперативно-тактической авиации на десятилетия вперед. Конечно, эта платформа постоянно развивается и будет развиваться. В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счет наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация.Поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта.– Вы уже затронули тему демонстрации на МАКС-2021 нового боевого самолета. Как известно, "Ростех" и Объединенная авиастроительная корпорация намерены представить новый истребитель 5-го поколения. А есть ли у отечественного авиапрома понимание, какие конкретно возможности позволяют боевому самолету относиться к шестому поколению?– Авиастроение – длинноцикловая отрасль. Создание самолета – 5-7 лет, создание двигателя – еще более длительный процесс. Высокотехнологичные продукты нового поколения – это всегда результат комплексного применения целого ряда новых технологических решений. Поэтому научно-исследовательские институты, конструкторские бюро постоянно ведут работу, направленную на формирование научно-технического задела под авиационные комплексы будущего, под будущие задачи. Это касается и двигателей, и авионики, и материалов и т.д. Авиационные комплексы следующего поколения – это дальнейшее совершенствование аэродинамики, новые двигатели, новые конструкционные материалы, бортовое оборудование нового поколения, включая активное использование искусственного интеллекта, возможность работать в режиме сетецентрического взаимодействия различных систем вооружения. Поисковые и аналитические работы по этим направлениям в нашей стране не останавливаются.– Когда будет готов первый опытный образец стелс-бомбардировщика нового поколения (ПАК ДА – перспективный авиационный комплекс дальней авиации)? Когда планируется начать его лётные испытания?– Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов.– Какова судьба истребителя поколения 4++ МиГ-35, который с момента презентации в 2017 году так и не получил масштабных заказов от ВКС РФ?– В соответствии с контрактом в Минобороны поставлено шесть машин МиГ-35. Дальнейшие поставки зависят от того, как видит задачи и направления развития ВКС военное ведомство в рамках формирования госпрограммы вооружения и гособоронзаказа. Что касается экспортных поставок, на сегодня информации о подписанных контрактах пока нет.

https://ria.ru/20210717/aviasalon-1741680934.html

https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей смирнов, ростех, технологии, безопасность