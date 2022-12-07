https://ria.ru/20221207/bolshoy_altay-1836705638.html

Ученые из разных стран представили результаты исследований Большого Алтая

Ученые из разных стран представили результаты исследований Большого Алтая - РИА Новости, 07.12.2022

Ученые из разных стран представили результаты исследований Большого Алтая

Ученые из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии представили результаты экспедиций и обследования культурных памятников Тюркского периода на... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T05:00

2022-12-07T05:00

2022-12-07T05:00

навигатор абитуриента

общество

анатолий деревянко

ефим пивовар

россия

центральная азия

казахстан

алтайский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ученые из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии представили результаты экспедиций и обследования культурных памятников Тюркского периода на пресс-конференции по итогам проекта "Тюркский мир Большого Алтая", которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Проект "Тюркский мир Большого Алтая" реализуется НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – интеграция ученых из университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая и Центральной Азии на базе изучения исторических и культурных ценностей тюркской цивилизации.Сегодня в проекте участвуют 30 зарубежных и российских университетов, 70 постоянных участников входят в научно-исследовательскую, образовательную и информационную проектные группы, сообщил президент Алтайского государственного университета, руководитель проекта Сергей Землюков. Работа идет по шести научным направлениям по исследованию различных аспектов тюркского мира: по археологии, этнографии и этнокультурологии, этнополитике, анализу политико-правовых систем, этноконфессиональных отношений и медиапространства."От научных конференций и экспертных сессий мы перешли к практической реализации проекта. Если в 2021 году мы провели четыре экспедиции в Киргизии и на Алтае, то в 2022 году их было уже пять. Результатом этих экспедиций стали карта и каталог памятников Алтая Тюркского периода, а также разработка Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии. Результаты работы легли в основу создания виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков" и восьми монографий. В планах на будущее - создание карты изваяний и петроглифов этого периода", - рассказал он.Сергей Землюков добавил, что за три года удалось собрать международный коллектив ученых и экспертов, которые готовы вкладывать свои силы, свой опыт, свои знания в комплексное изучение истории и культуры тюркского мира Большого Алтая.Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта Анатолий Деревянко отметил хорошие результаты совместной работы исследователей и сообщил, что проект, по его мнению, требует увеличения как числа участников, так и финансирования."Экспедиции, работа в музеях и архивах проводятся пока в недостаточной степени. Очень важно, чтобы было принято решение о дальнейшем продлении этого проекта, который имеет не только научно-образовательное, но и объединительное значение. Он возвращает нас ко времени, когда мы дружили и работали вместе. Историко-культурное наследие тюркских народов мы должны изучать и хранить, но не политизировать, а использовать в интересах науки", - подчеркнул он.Мнение о необходимости продления проекта "Тюркский мир Большого Алтая" поддержал президент РГГУ, доктор исторических наук Ефим Пивовар. Он отметил, что Алтайский государственный университет привлек к совместной работе серьезные научные силы науки, которые объединили свои исследования на новой сетевой платформе."Эта платформа очень важна с политической точки зрения, она позволяет сохранить и приумножить наше культурное наследие. Для нас очень важен научно-образовательный аспект евразийской интеграции, в которой участвуют наши страны. Поэтому это очень перспективный проект, и он должен быть продолжен", - заявил он.Проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова (Узбекистан) Акмал Ахатов сообщил, что вуз в 2022 году активизировал сотрудничество с Алтайским государственным университетом и вузами из Узбекистана, России, Казахстана и Киргизии – партнерами по линии Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и будет участвовать в совместных проектах, направленных на изучение культуры стран Центральной Азии."Вместе с руководителями проектных групп мы наметили ключевые направления взаимодействия, затем конкретизировали наши планы по включению ученых Самаркандского университета в работу по направлениям проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". В настоящее время мы дорабатываем детали сотрудничества, включая участие в 2023 году в совместных экспедициях, в подготовке совместных научных проектов и публикаций и т.д.", - рассказал он.Профессор АлтГУ, доктор исторических наук Сергей Грушин представил коллегам научные результаты экспедиций и обследования курганов, петроглифов и других памятников Тюркского периода."Все наши экспедиции носили международный характер, в них принимали участие коллеги из Казахстана. Полученные материалы легли в основу каталога тюркских памятников Горного Алтая, карты этих памятников. Большая часть материалов вошла в экспозицию Виртуального музея", - сообщил он.Директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (Казахстан), доктор исторических наук Зиябек Кабульдинов рассказал о вкладе казахстанских ученых в развитие проекта "Тюркский мир Большого Алтая".Доктор исторических наук, профессор Кемеровского государственного университета Сергей Васютин представил доклад об экспедициях и исследованиях в рамках проекта, в которых принимали участие ученые вуза."На сегодняшний день известно более 90 стационарных памятников Тюркского периода. Мы подготовили макет каталога "Раннесредневековые памятники тюрков Алтая", куда вошли 14 памятников, и материалы для включения 3D-моделей этих памятников в Виртуальный музей", - отметил он.Ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук Искандер Измайлов отметил, что Алтайский мир гораздо шире, чем сам Алтай; это территория от Алтая до Поволжья, основная часть Центральной Азии, основа Российского государства."Наша государственность вырастала из содружества славянских и тюркских народов, формировалась как тюрко-славянское единство. История Большого Алтая – это не только становление отдельных народов, но и история интеграций в постоянно формирующуюся империю, которые и выковали тюрко-славянскую цивилизацию", - подчеркнул он.Академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова (Киргизия) Абылабек Асанканов высоко оценил результаты совместных исследований представителей вузов и научных организаций Центральной Азии по проекту "Тюркский мир Большого Алтая" и рассказал о вкладе ученых Киргизии в эту работу."Большой десант наших исследователей выехал в этнографические экспедиции в три района Горного Алтая. /…/ Мы удачно поработали и нашли материалы, подтверждающие пребывание киргизов в Горном Алтае. Материалы, собранные в экспедиции, будут внесены в учебники истории Кыргызстана. Я думаю, надо продолжать этот уникальный проект", - рассказал он.Декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета Сурна Сарбашева представила международную совместную магистратуру по гуманитарному, естественно-научному, и социально-экономическому направлениям, которая объединяет 15 вузов-партнеров стран Большого Алтая и центральной Азии по проекту "Тюркский мир Большого Алтая"."В 2021 году прошел первый набор на пять программ магистратуры. Были приняты 96 человек, из них 53 иностранных обучающихся, в том числе, 26 человек на программы двойных дипломов. В 2022 году на программы магистратуры были приняты уже 119 человек, из них 39 иностранных обучающихся, в том числе, 22 человека на программы двойных дипломов", - сообщила она.В будущем планируется расширить число магистерских программ, что внесет вклад в развитие проекта по изучению Большого Алтая, заключила декан ГАГУ.

https://na.ria.ru/20221206/bolshoy_altay-1836630602.html

https://na.ria.ru/20211216/altay-1763978254.html

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