https://ria.ru/20221207/bolshoy_altay-1836705638.html
Ученые из разных стран представили результаты исследований Большого Алтая
Ученые из разных стран представили результаты исследований Большого Алтая - РИА Новости, 07.12.2022
Ученые из разных стран представили результаты исследований Большого Алтая
Ученые из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии представили результаты экспедиций и обследования культурных памятников Тюркского периода на... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T05:00
2022-12-07T05:00
2022-12-07T05:00
навигатор абитуриента
общество
анатолий деревянко
ефим пивовар
россия
центральная азия
казахстан
алтайский государственный университет
российская академия наук
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ученые из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии представили результаты экспедиций и обследования культурных памятников Тюркского периода на пресс-конференции по итогам проекта "Тюркский мир Большого Алтая", которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Проект "Тюркский мир Большого Алтая" реализуется НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – интеграция ученых из университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая и Центральной Азии на базе изучения исторических и культурных ценностей тюркской цивилизации.Сегодня в проекте участвуют 30 зарубежных и российских университетов, 70 постоянных участников входят в научно-исследовательскую, образовательную и информационную проектные группы, сообщил президент Алтайского государственного университета, руководитель проекта Сергей Землюков. Работа идет по шести научным направлениям по исследованию различных аспектов тюркского мира: по археологии, этнографии и этнокультурологии, этнополитике, анализу политико-правовых систем, этноконфессиональных отношений и медиапространства."От научных конференций и экспертных сессий мы перешли к практической реализации проекта. Если в 2021 году мы провели четыре экспедиции в Киргизии и на Алтае, то в 2022 году их было уже пять. Результатом этих экспедиций стали карта и каталог памятников Алтая Тюркского периода, а также разработка Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии. Результаты работы легли в основу создания виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков" и восьми монографий. В планах на будущее - создание карты изваяний и петроглифов этого периода", - рассказал он.Сергей Землюков добавил, что за три года удалось собрать международный коллектив ученых и экспертов, которые готовы вкладывать свои силы, свой опыт, свои знания в комплексное изучение истории и культуры тюркского мира Большого Алтая.Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта Анатолий Деревянко отметил хорошие результаты совместной работы исследователей и сообщил, что проект, по его мнению, требует увеличения как числа участников, так и финансирования."Экспедиции, работа в музеях и архивах проводятся пока в недостаточной степени. Очень важно, чтобы было принято решение о дальнейшем продлении этого проекта, который имеет не только научно-образовательное, но и объединительное значение. Он возвращает нас ко времени, когда мы дружили и работали вместе. Историко-культурное наследие тюркских народов мы должны изучать и хранить, но не политизировать, а использовать в интересах науки", - подчеркнул он.Мнение о необходимости продления проекта "Тюркский мир Большого Алтая" поддержал президент РГГУ, доктор исторических наук Ефим Пивовар. Он отметил, что Алтайский государственный университет привлек к совместной работе серьезные научные силы науки, которые объединили свои исследования на новой сетевой платформе."Эта платформа очень важна с политической точки зрения, она позволяет сохранить и приумножить наше культурное наследие. Для нас очень важен научно-образовательный аспект евразийской интеграции, в которой участвуют наши страны. Поэтому это очень перспективный проект, и он должен быть продолжен", - заявил он.Проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова (Узбекистан) Акмал Ахатов сообщил, что вуз в 2022 году активизировал сотрудничество с Алтайским государственным университетом и вузами из Узбекистана, России, Казахстана и Киргизии – партнерами по линии Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и будет участвовать в совместных проектах, направленных на изучение культуры стран Центральной Азии."Вместе с руководителями проектных групп мы наметили ключевые направления взаимодействия, затем конкретизировали наши планы по включению ученых Самаркандского университета в работу по направлениям проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". В настоящее время мы дорабатываем детали сотрудничества, включая участие в 2023 году в совместных экспедициях, в подготовке совместных научных проектов и публикаций и т.д.", - рассказал он.Профессор АлтГУ, доктор исторических наук Сергей Грушин представил коллегам научные результаты экспедиций и обследования курганов, петроглифов и других памятников Тюркского периода."Все наши экспедиции носили международный характер, в них принимали участие коллеги из Казахстана. Полученные материалы легли в основу каталога тюркских памятников Горного Алтая, карты этих памятников. Большая часть материалов вошла в экспозицию Виртуального музея", - сообщил он.Директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (Казахстан), доктор исторических наук Зиябек Кабульдинов рассказал о вкладе казахстанских ученых в развитие проекта "Тюркский мир Большого Алтая".Доктор исторических наук, профессор Кемеровского государственного университета Сергей Васютин представил доклад об экспедициях и исследованиях в рамках проекта, в которых принимали участие ученые вуза."На сегодняшний день известно более 90 стационарных памятников Тюркского периода. Мы подготовили макет каталога "Раннесредневековые памятники тюрков Алтая", куда вошли 14 памятников, и материалы для включения 3D-моделей этих памятников в Виртуальный музей", - отметил он.Ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук Искандер Измайлов отметил, что Алтайский мир гораздо шире, чем сам Алтай; это территория от Алтая до Поволжья, основная часть Центральной Азии, основа Российского государства."Наша государственность вырастала из содружества славянских и тюркских народов, формировалась как тюрко-славянское единство. История Большого Алтая – это не только становление отдельных народов, но и история интеграций в постоянно формирующуюся империю, которые и выковали тюрко-славянскую цивилизацию", - подчеркнул он.Академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова (Киргизия) Абылабек Асанканов высоко оценил результаты совместных исследований представителей вузов и научных организаций Центральной Азии по проекту "Тюркский мир Большого Алтая" и рассказал о вкладе ученых Киргизии в эту работу."Большой десант наших исследователей выехал в этнографические экспедиции в три района Горного Алтая. /…/ Мы удачно поработали и нашли материалы, подтверждающие пребывание киргизов в Горном Алтае. Материалы, собранные в экспедиции, будут внесены в учебники истории Кыргызстана. Я думаю, надо продолжать этот уникальный проект", - рассказал он.Декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета Сурна Сарбашева представила международную совместную магистратуру по гуманитарному, естественно-научному, и социально-экономическому направлениям, которая объединяет 15 вузов-партнеров стран Большого Алтая и центральной Азии по проекту "Тюркский мир Большого Алтая"."В 2021 году прошел первый набор на пять программ магистратуры. Были приняты 96 человек, из них 53 иностранных обучающихся, в том числе, 26 человек на программы двойных дипломов. В 2022 году на программы магистратуры были приняты уже 119 человек, из них 39 иностранных обучающихся, в том числе, 22 человека на программы двойных дипломов", - сообщила она.В будущем планируется расширить число магистерских программ, что внесет вклад в развитие проекта по изучению Большого Алтая, заключила декан ГАГУ.
https://na.ria.ru/20221206/bolshoy_altay-1836630602.html
https://na.ria.ru/20211216/altay-1763978254.html
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навигатор абитуриента, общество, анатолий деревянко, ефим пивовар, россия, центральная азия, казахстан, алтайский государственный университет, российская академия наук, российский государственный гуманитарный университет, наука, университетская наука, киргизия
Навигатор абитуриента, Общество, Анатолий Деревянко, Ефим Пивовар, Россия, Центральная Азия, Казахстан, Алтайский государственный университет, Российская академия наук, Российский государственный гуманитарный университет, Наука, Наука, Университетская наука, Киргизия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ученые из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии представили результаты экспедиций и обследования культурных памятников Тюркского периода на пресс-конференции по итогам проекта "Тюркский мир Большого Алтая", которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Проект "Тюркский мир Большого Алтая" реализуется НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – интеграция ученых из университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая и Центральной Азии на базе изучения исторических и культурных ценностей тюркской цивилизации.
Сегодня в проекте участвуют 30 зарубежных и российских университетов, 70 постоянных участников входят в научно-исследовательскую, образовательную и информационную проектные группы, сообщил президент Алтайского государственного университета, руководитель проекта Сергей Землюков. Работа идет по шести научным направлениям по исследованию различных аспектов тюркского мира: по археологии, этнографии и этнокультурологии, этнополитике, анализу политико-правовых систем, этноконфессиональных отношений и медиапространства.
"От научных конференций и экспертных сессий мы перешли к практической реализации проекта. Если в 2021 году мы провели четыре экспедиции в Киргизии и на Алтае, то в 2022 году их было уже пять. Результатом этих экспедиций стали карта и каталог памятников Алтая Тюркского периода, а также разработка Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии. Результаты работы легли в основу создания виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков" и восьми монографий. В планах на будущее - создание карты изваяний и петроглифов этого периода", - рассказал он.
Сергей Землюков добавил, что за три года удалось собрать международный коллектив ученых и экспертов, которые готовы вкладывать свои силы, свой опыт, свои знания в комплексное изучение истории и культуры тюркского мира Большого Алтая.
"Наша совместная задача - рассмотреть историческое прошлое народов Большого Алтая, их традиционные духовно-нравственные, семейные, мировоззренческие ценности как значимый ресурс для сохранения региональной социально-культурной стабильности, обозначенной как приоритетное направление Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной указом президента России", - подчеркнул он.
Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта Анатолий Деревянко отметил хорошие результаты совместной работы исследователей и сообщил, что проект, по его мнению, требует увеличения как числа участников, так и финансирования.
"Экспедиции, работа в музеях и архивах проводятся пока в недостаточной степени. Очень важно, чтобы было принято решение о дальнейшем продлении этого проекта, который имеет не только научно-образовательное, но и объединительное значение. Он возвращает нас ко времени, когда мы дружили и работали вместе. Историко-культурное наследие тюркских народов мы должны изучать и хранить, но не политизировать, а использовать в интересах науки", - подчеркнул он.
Мнение о необходимости продления проекта "Тюркский мир Большого Алтая" поддержал президент РГГУ, доктор исторических наук Ефим Пивовар. Он отметил, что Алтайский государственный университет привлек к совместной работе серьезные научные силы науки, которые объединили свои исследования на новой сетевой платформе.
"Эта платформа очень важна с политической точки зрения, она позволяет сохранить и приумножить наше культурное наследие. Для нас очень важен научно-образовательный аспект евразийской интеграции, в которой участвуют наши страны. Поэтому это очень перспективный проект, и он должен быть продолжен", - заявил он.
Проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова (Узбекистан) Акмал Ахатов сообщил, что вуз в 2022 году активизировал сотрудничество с Алтайским государственным университетом и вузами из Узбекистана, России, Казахстана и Киргизии – партнерами по линии Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и будет участвовать в совместных проектах, направленных на изучение культуры стран Центральной Азии.
"Вместе с руководителями проектных групп мы наметили ключевые направления взаимодействия, затем конкретизировали наши планы по включению ученых Самаркандского университета в работу по направлениям проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". В настоящее время мы дорабатываем детали сотрудничества, включая участие в 2023 году в совместных экспедициях, в подготовке совместных научных проектов и публикаций и т.д.", - рассказал он.
Профессор АлтГУ, доктор исторических наук Сергей Грушин представил коллегам научные результаты экспедиций и обследования курганов, петроглифов и других памятников Тюркского периода.
"Все наши экспедиции носили международный характер, в них принимали участие коллеги из Казахстана. Полученные материалы легли в основу каталога тюркских памятников Горного Алтая, карты этих памятников. Большая часть материалов вошла в экспозицию Виртуального музея", - сообщил он.
Директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (Казахстан), доктор исторических наук Зиябек Кабульдинов рассказал о вкладе казахстанских ученых в развитие проекта "Тюркский мир Большого Алтая".
"Мы поддерживаем добрые начинания всех университетов и институтов, которые задействованы в проекте. Проект "Тюркский мир Большого Алтая" – уникальный. Он позволяет объединить исследовательские усилия многих государств, где проживают представители Тюркского мира и где проводятся исследования тюркских народов с древнейших времен и до наших дней", - заявил он.
Доктор исторических наук, профессор Кемеровского государственного университета Сергей Васютин представил доклад об экспедициях и исследованиях в рамках проекта, в которых принимали участие ученые вуза.
"На сегодняшний день известно более 90 стационарных памятников Тюркского периода. Мы подготовили макет каталога "Раннесредневековые памятники тюрков Алтая", куда вошли 14 памятников, и материалы для включения 3D-моделей этих памятников в Виртуальный музей", - отметил он.
Ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук Искандер Измайлов отметил, что Алтайский мир гораздо шире, чем сам Алтай; это территория от Алтая до Поволжья, основная часть Центральной Азии, основа Российского государства.
"Наша государственность вырастала из содружества славянских и тюркских народов, формировалась как тюрко-славянское единство. История Большого Алтая – это не только становление отдельных народов, но и история интеграций в постоянно формирующуюся империю, которые и выковали тюрко-славянскую цивилизацию", - подчеркнул он.
Академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова (Киргизия) Абылабек Асанканов высоко оценил результаты совместных исследований представителей вузов и научных организаций Центральной Азии по проекту "Тюркский мир Большого Алтая" и рассказал о вкладе ученых Киргизии в эту работу.
"Большой десант наших исследователей выехал в этнографические экспедиции в три района Горного Алтая. /…/ Мы удачно поработали и нашли материалы, подтверждающие пребывание киргизов в Горном Алтае. Материалы, собранные в экспедиции, будут внесены в учебники истории Кыргызстана. Я думаю, надо продолжать этот уникальный проект", - рассказал он.
Декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета Сурна Сарбашева представила международную совместную магистратуру по гуманитарному, естественно-научному, и социально-экономическому направлениям, которая объединяет 15 вузов-партнеров стран Большого Алтая и центральной Азии по проекту "Тюркский мир Большого Алтая".
"В 2021 году прошел первый набор на пять программ магистратуры. Были приняты 96 человек, из них 53 иностранных обучающихся, в том числе, 26 человек на программы двойных дипломов. В 2022 году на программы магистратуры были приняты уже 119 человек, из них 39 иностранных обучающихся, в том числе, 22 человека на программы двойных дипломов", - сообщила она.
В будущем планируется расширить число магистерских программ, что внесет вклад в развитие проекта по изучению Большого Алтая, заключила декан ГАГУ.