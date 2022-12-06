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"Всего несколько градусов". Европейцам описали страшный зимний сценарий - РИА Новости, 06.12.2022
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"Всего несколько градусов". Европейцам описали страшный зимний сценарий
"Всего несколько градусов". Европейцам описали страшный зимний сценарий - РИА Новости, 06.12.2022
"Всего несколько градусов". Европейцам описали страшный зимний сценарий
написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T06:50
2022-12-06T10:35
европа
германия
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии, написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.По его мнению, реальность такова, что цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими, континент находится во власти погоды, стоимость субсидий растет, а компании предупреждают о риске деиндустриализации в Европе."Страшный сценарий — это то, что специалисты по энергетике в Германии называют "Dunkelflaute", что буквально означает мрачный кризис, период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур. Если на Европу обрушится ураган "Dunkelflaute" — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде", — добавил Блас.В качестве наиболее вероятных последствий подобного сценария он назвал отключения электроэнергии. Журналист призвал европейцев осознать, что наиболее тяжелый европейский энергетический кризис еще не закончился.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Германия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим экономии: снизить температуру в жилых помещениях и офисах, отключить подсветку зданий, ограничить обогрев частных бассейнов и купален.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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европа, германия, в мире, украина, евросоюз
Европа, Германия, В мире, Украина, Евросоюз
06:50 06.12.2022 (обновлено: 10:35 06.12.2022)
 
"Всего несколько градусов". Европейцам описали страшный зимний сценарий

Bloomberg: всего несколько градусов Цельсия отделяют Европу от отключений электроэнергии

© AP Photo / Markus SchreiberВыпавший в Европе снег
Выпавший в Европе снег - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Выпавший в Европе снег. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии, написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
"Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму", — заявил колумнист.
По его мнению, реальность такова, что цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими, континент находится во власти погоды, стоимость субсидий растет, а компании предупреждают о риске деиндустриализации в Европе.
"Страшный сценарий — это то, что специалисты по энергетике в Германии называют "Dunkelflaute", что буквально означает мрачный кризис, период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур. Если на Европу обрушится ураган "Dunkelflaute" — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде", — добавил Блас.
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В качестве наиболее вероятных последствий подобного сценария он назвал отключения электроэнергии. Журналист призвал европейцев осознать, что наиболее тяжелый европейский энергетический кризис еще не закончился.
"Самая большая проблема с мантрой “худшее позади” заключается в том, что холодный сезон только начался", — резюмировал он.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Германия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим экономии: снизить температуру в жилых помещениях и офисах, отключить подсветку зданий, ограничить обогрев частных бассейнов и купален.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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