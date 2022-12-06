06:50 06.12.2022 (обновлено: 10:35 06.12.2022)
"Всего несколько градусов". Европейцам описали страшный зимний сценарий
Bloomberg: всего несколько градусов Цельсия отделяют Европу от отключений электроэнергии
© AP Photo / Markus SchreiberВыпавший в Европе снег
© AP Photo / Markus Schreiber
Выпавший в Европе снег. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии, написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
"Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму", — заявил колумнист.
По его мнению, реальность такова, что цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими, континент находится во власти погоды, стоимость субсидий растет, а компании предупреждают о риске деиндустриализации в Европе.
"Страшный сценарий — это то, что специалисты по энергетике в Германии называют "Dunkelflaute", что буквально означает мрачный кризис, период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур. Если на Европу обрушится ураган "Dunkelflaute" — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде", — добавил Блас.
В качестве наиболее вероятных последствий подобного сценария он назвал отключения электроэнергии. Журналист призвал европейцев осознать, что наиболее тяжелый европейский энергетический кризис еще не закончился.
"Самая большая проблема с мантрой “худшее позади” заключается в том, что холодный сезон только начался", — резюмировал он.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Германия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим экономии: снизить температуру в жилых помещениях и офисах, отключить подсветку зданий, ограничить обогрев частных бассейнов и купален.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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