https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html

В Приамурье молодым семьям выделили средства на покупку жилья в селах

В Приамурье молодым семьям выделили средства на покупку жилья в селах - РИА Новости, 06.12.2022

В Приамурье молодым семьям выделили средства на покупку жилья в селах

Более 15 миллионов рублей направлено в 2022 году молодым семьям Амурской области на покупку жилья в сельской местности по "Дальневосточной ипотеке", сообщил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:16

2022-12-06T09:16

2022-12-06T09:16

амурская область

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек - РИА Новости. Более 15 миллионов рублей направлено в 2022 году молодым семьям Амурской области на покупку жилья в сельской местности по "Дальневосточной ипотеке", сообщил губернатор региона Василий Орлов."В этом году 15,5 миллиона рублей из областного бюджета мы направили молодым семьям, купившим жилье в сельской местности по "Дальневосточной ипотеке". Уже получили выплату 34 семьи, еще 16 - воспользуются этой поддержкой до конца декабря", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что помогать молодым специалистам, решившим жить и работать в сельской местности, приобретать жилье правительство региона начало в 2020 году. За два года выплаты до 500 тысяч рублей получили 142 молодые семьи (в общей сложности более 32 миллионов), уточнил глава области.По данным областного правительства, право на выплату имеют молодые семьи – участники программы "Дальневосточная ипотека". Она предоставляется однократно и составляет 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Средства направляются на погашение ссуды по кредиту.Программа льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) заработала в 2019 году. Она рассчитана на пять лет - до 1 января 2025 года - и призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов жилья. Участники программы - молодые семьи, граждане РФ до 35 лет, состоящие в браке, а также не состоявшие в браке, но с детьми не старше 18 лет. Претендовать на получение льготных кредитов также могут получатели "дальневосточного гектара". Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области".

https://ria.ru/20221202/obekty-1835765208.html

https://ria.ru/20221205/priamure-1836384604.html

россия

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, амурская область, василий орлов (губернатор)