15:28 06.12.2022 (обновлено: 15:39 06.12.2022)
Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского
Офицер ЦРУ в отставке Джиральди заявил о намерении Киева вовлечь НАТО в конфликт с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США", — пояснил он.
Джиральди напомнил, что ранее украинский лидер уже предпринимал попытку столкнуть Североатлантический альянс с Москвой, обвинив последнюю в причастности к падению ракеты в Польше в середине ноября.
Произошедшие накануне атаки ВСУ по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях военный назвал очередной попыткой подстрекательства.
"Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова", — подытожил он.
Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.