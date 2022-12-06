https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html

Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского

Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского - РИА Новости, 06.12.2022

Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:28

2022-12-06T15:28

2022-12-06T15:39

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США", — пояснил он.Джиральди напомнил, что ранее украинский лидер уже предпринимал попытку столкнуть Североатлантический альянс с Москвой, обвинив последнюю в причастности к падению ракеты в Польше в середине ноября.Произошедшие накануне атаки ВСУ по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях военный назвал очередной попыткой подстрекательства."Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова", — подытожил он.Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html

https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html

https://ria.ru/20221205/zelenskiy-1836516292.html

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в мире, владимир зеленский, филип джиральди, анджей дуда, украина, польша, россия, нато, вооруженные силы украины