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Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html
Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского
Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского - РИА Новости, 06.12.2022
Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:28
2022-12-06T15:39
в мире
владимир зеленский
филип джиральди
анджей дуда
украина
польша
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нато
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США", — пояснил он.Джиральди напомнил, что ранее украинский лидер уже предпринимал попытку столкнуть Североатлантический альянс с Москвой, обвинив последнюю в причастности к падению ракеты в Польше в середине ноября.Произошедшие накануне атаки ВСУ по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях военный назвал очередной попыткой подстрекательства."Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова", — подытожил он.Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html
https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html
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в мире, владимир зеленский, филип джиральди, анджей дуда, украина, польша, россия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Филип Джиральди, Анджей Дуда, Украина, Польша, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
15:28 06.12.2022 (обновлено: 15:39 06.12.2022)
 
Офицер ЦРУ в отставке раскрыл новую тактику Зеленского

Офицер ЦРУ в отставке Джиральди заявил о намерении Киева вовлечь НАТО в конфликт с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США", — пояснил он.
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В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
Джиральди напомнил, что ранее украинский лидер уже предпринимал попытку столкнуть Североатлантический альянс с Москвой, обвинив последнюю в причастности к падению ракеты в Польше в середине ноября.
Произошедшие накануне атаки ВСУ по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях военный назвал очередной попыткой подстрекательства.
"Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова", — подытожил он.
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Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийФилип ДжиральдиАнджей ДудаУкраинаПольшаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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