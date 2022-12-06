Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836636189.html
Зеленский заявил, что находится в Донбассе
Зеленский заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022
Зеленский заявил, что находится в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что находится на передовой в Донбассе. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:10
2022-12-06T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_120:0:810:388_1920x0_80_0_0_3a53b7350b3f2c5d0a10e24e32879270.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что находится на передовой в Донбассе."Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе", — сказал Зеленский в видеообращении по поводу отмечающегося 6 декабря Дня Вооруженных сил Украины.Видеообращение записано на фоне стелы "Славянск" на подконтрольной Киеву территории ДНР.
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_2610ebdca40bae90a800ae4623ebd5f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Владимир Зеленский
13:10 06.12.2022 (обновлено: 18:35 06.12.2022)
 
Зеленский заявил, что находится в Донбассе

Президент Украины Зеленский заявил о прибытии на передовую в Донбасс в районе Славянска

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что находится на передовой в Донбассе.
"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе", — сказал Зеленский в видеообращении по поводу отмечающегося 6 декабря Дня Вооруженных сил Украины.
Видеообращение записано на фоне стелы "Славянск" на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала