https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836636189.html
Зеленский заявил, что находится в Донбассе
Зеленский заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022
Зеленский заявил, что находится в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что находится на передовой в Донбассе. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:10
2022-12-06T13:10
2022-12-06T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что находится на передовой в Донбассе."Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе", — сказал Зеленский в видеообращении по поводу отмечающегося 6 декабря Дня Вооруженных сил Украины.Видеообращение записано на фоне стелы "Славянск" на подконтрольной Киеву территории ДНР.
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Владимир Зеленский
13:10 06.12.2022 (обновлено: 18:35 06.12.2022)
Зеленский заявил, что находится в Донбассе
Президент Украины Зеленский заявил о прибытии на передовую в Донбасс в районе Славянска