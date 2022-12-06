https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836636189.html

Зеленский заявил, что находится в Донбассе

Зеленский заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022

Зеленский заявил, что находится в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что находится на передовой в Донбассе. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:10

2022-12-06T13:10

2022-12-06T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_120:0:810:388_1920x0_80_0_0_3a53b7350b3f2c5d0a10e24e32879270.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что находится на передовой в Донбассе."Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе", — сказал Зеленский в видеообращении по поводу отмечающегося 6 декабря Дня Вооруженных сил Украины.Видеообращение записано на фоне стелы "Славянск" на подконтрольной Киеву территории ДНР.

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, владимир зеленский