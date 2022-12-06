https://ria.ru/20221206/zayavka-1836666346.html

Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года

Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года - РИА Новости, 06.12.2022

Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:28

2022-12-06T14:28

2022-12-06T14:28

в мире

жозеп боррель

альбин курти

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евросоюз

оон

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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз.Османи наряду с лидерами стран региона и Евросоюза участвует во вторник в саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране."Здесь я как лидер самой проевропейской страны, в этом смысле мы показали, что согласовались со всей политикой ЕС. Союз должен перейти от слов к делу и когда речь идет о либерализации визового режима. В конце этого года Косово подаст заявку на членство в ЕС и мы ожидаем поддержку ото всех", - заявила Османи журналистам перед началом заседания.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в конце ноября поблагодарил Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper), который одобрил мандат Совета ЕС на переговоры по введению безвизового режима для носителей косовских паспортов.В ноябре косовский премьер обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в отказе от намеченного ЕС до марта 2023 года срока по договору о полной нормализации отношений Белграда и Приштины.Боррель сообщил 23 ноября, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун заявил затем РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20221124/soglashenie-1833812471.html

https://ria.ru/20221121/serbiya-1833227701.html

косово

сша

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в мире, жозеп боррель, альбин курти, косово, сша, белград (город), евросоюз, оон