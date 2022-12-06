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Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года - РИА Новости, 06.12.2022
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Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года
Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года - РИА Новости, 06.12.2022
Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:28
2022-12-06T14:28
в мире
жозеп боррель
альбин курти
косово
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евросоюз
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз.Османи наряду с лидерами стран региона и Евросоюза участвует во вторник в саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране."Здесь я как лидер самой проевропейской страны, в этом смысле мы показали, что согласовались со всей политикой ЕС. Союз должен перейти от слов к делу и когда речь идет о либерализации визового режима. В конце этого года Косово подаст заявку на членство в ЕС и мы ожидаем поддержку ото всех", - заявила Османи журналистам перед началом заседания.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в конце ноября поблагодарил Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper), который одобрил мандат Совета ЕС на переговоры по введению безвизового режима для носителей косовских паспортов.В ноябре косовский премьер обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в отказе от намеченного ЕС до марта 2023 года срока по договору о полной нормализации отношений Белграда и Приштины.Боррель сообщил 23 ноября, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун заявил затем РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20221124/soglashenie-1833812471.html
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в мире, жозеп боррель, альбин курти, косово, сша, белград (город), евросоюз, оон
В мире, Жозеп Боррель, Альбин Курти, Косово, США, Белград (город), Евросоюз, ООН
14:28 06.12.2022
 
Президент Косово анонсировала заявку на вступление в ЕС в конце года

Президент Косово Османи сообщила о намерении подать заявку на вступление в ЕС в конце года

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз.
Османи наряду с лидерами стран региона и Евросоюза участвует во вторник в саммите ЕС – Западные Балканы в Тиране.
Блокпост Kосовской полиции на перекрестке Яринье - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 00:59
Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам
"Здесь я как лидер самой проевропейской страны, в этом смысле мы показали, что согласовались со всей политикой ЕС. Союз должен перейти от слов к делу и когда речь идет о либерализации визового режима. В конце этого года Косово подаст заявку на членство в ЕС и мы ожидаем поддержку ото всех", - заявила Османи журналистам перед началом заседания.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в конце ноября поблагодарил Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper), который одобрил мандат Совета ЕС на переговоры по введению безвизового режима для носителей косовских паспортов.
В ноябре косовский премьер обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в отказе от намеченного ЕС до марта 2023 года срока по договору о полной нормализации отношений Белграда и Приштины.
Боррель сообщил 23 ноября, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун заявил затем РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 23:35
Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово
 
В миреЖозеп БоррельАльбин КуртиКосовоСШАБелград (город)ЕвросоюзООН
 
 
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