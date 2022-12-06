https://ria.ru/20221206/zasedanie-1836782908.html

Москва запросила на 9 декабря заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву

Москва запросила на 9 декабря заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 06.12.2022

Москва запросила на 9 декабря заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву

Москва запросила на 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западных вооружений киевскому режиму, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:10

2022-12-06T19:10

2022-12-06T22:46

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ООН, 6 дек — РИА Новости. Москва запросила на 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западных вооружений киевскому режиму, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале. "В своем выступлении на заседании Совбеза мы запросили еще одно заседание СБ по Украине 9 декабря. Тема — поставки западного оружия. Здесь есть о чем поговорить", — заявил он.Как отметил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, наращивая поставки оружия Киеву, Запад расписывается в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта, а также к дестабилизации ситуации на Европейском континенте."Бесконтрольная накачка киевского режима оружием становится глобальной проблемой, не оказывая решающего воздействия на ситуацию "на земле". Множатся свидетельства того, что западное оружие, предназначавшееся для Украины, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке", — указал он.По словам дипломата, президент Нигерии Мохаммаду Бухари подтвердил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад."В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны и должностные лица направляющих вооружения государств. Эта проблема создает реальную угрозу международному миру, безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета, поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание СБ в пятницу, 9 декабря", — подытожил Небензя.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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