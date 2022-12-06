https://ria.ru/20221206/zarplata-1836750591.html
Правительство направило дополнительные средства на зарплаты медикам
Правительство направило дополнительные средства на зарплаты медикам - РИА Новости, 06.12.2022
Правительство направило дополнительные средства на зарплаты медикам
Дополнительные средства на зарплаты медикам в размере 58,6 миллиарда рублей уже направлены в регионы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:50
2022-12-06T17:50
2022-12-06T17:50
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дополнительные средства на зарплаты медикам в размере 58,6 миллиарда рублей уже направлены в регионы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.О том, что кабмин направит регионам около 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам, сообщил в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда он отметил, что обеспечение достойной оплаты труда медиков - это один из приоритетов деятельности правительства. В соответствии с "майским указом" президента РФ Владимира Путина, зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средней зарплаты по региону, а врачи должны зарабатывать в два раза больше."Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 миллиардов рублей. Уже все средства направлены в регионы ", - сказал Мурашко журналистам.Министр уточнил, что они должны быть выплачены медикам или направлены на покрытие необходимых расходов.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, михаил мишустин, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин
Правительство направило дополнительные средства на зарплаты медикам
Мурашко: дополнительные 58,6 миллиарда рублей на зарплаты медикам уже направлены в регионы