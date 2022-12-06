08:18 06.12.2022 (обновлено: 11:58 06.12.2022)
В Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности вооруженных сил
Плановые занятия по боевой готовности вооруженных сил стартовали в Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВоенная техника во время совместных учений России и Белоруссии
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Белорусская армия приступила к плановым занятиям по боевой готовности, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что всем категориям военнослужащих, подразделениям, воинским частям, соединениям и органам военного управления предстоит провести комплекс последовательных тренировок. Основной целью в ведомстве назвали поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение слаженности и совершенствование практических навыков, а также обучение личного состава действиям в различных условиях.
В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
После этого Белоруссия не раз сообщала о провокациях на границе и усиливала меры безопасности. Лукашенко, со своей стороны, предупреждал, что в случае нападения на республику Минск вместе с Москвой ответит так, что "не только Европа задрожит".