https://ria.ru/20221206/zanyatiya-1836557947.html

В Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности вооруженных сил

В Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности вооруженных сил - РИА Новости, 06.12.2022

В Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности вооруженных сил

Белорусская армия приступила к плановым занятиям по боевой готовности, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:18

2022-12-06T08:18

2022-12-06T11:58

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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Белорусская армия приступила к плановым занятиям по боевой готовности, сообщила пресс-служба Минобороны республики."Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", — говорится в сообщении.В Минобороны уточнили, что всем категориям военнослужащих, подразделениям, воинским частям, соединениям и органам военного управления предстоит провести комплекс последовательных тренировок. Основной целью в ведомстве назвали поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение слаженности и совершенствование практических навыков, а также обучение личного состава действиям в различных условиях.В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.После этого Белоруссия не раз сообщала о провокациях на границе и усиливала меры безопасности. Лукашенко, со своей стороны, предупреждал, что в случае нападения на республику Минск вместе с Москвой ответит так, что "не только Европа задрожит".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, в мире, министерство обороны белоруссии