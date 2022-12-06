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МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.12.2022
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https://ria.ru/20221206/zaes-1836615468.html
МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС
МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.12.2022
МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС
Согласование сроков поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси зависит, в том числе, от того, получит ли Москва подтверждение о том, что параметры зоны РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:22
2022-12-06T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
магатэ
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Согласование сроков поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси зависит, в том числе, от того, получит ли Москва подтверждение о том, что параметры зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС будут включать гарантии контроля прекращения атак на нее со стороны Украины, в целом в переговорах по зоне безопасности вокруг станции есть позитивная динамика, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит не от нас, или, точнее, не только от нас", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Гросси в Россию.Замминистра отметил, что "несколько раундов контактов с гендиректором МАГАТЭ и секретариатом МАГАТЭ продвинули дело формирования некоего режима, который бы укреплял безопасность Запорожской АЭС и исключал бы то, что происходит на протяжении уже нескольких месяцев, когда ВСУ ведут обстрелы, ставящие под угрозу не только жизни и безопасность персонала и жителей близлежащего города Энергодар, но и ядерную безопасность этого объекта - крупневшей атомной электростанции Европы"."Если мы получим информацию о том, что разумная схема организации такого режима на Запорожской АЭС имеет шансы на реализацию, а это включает, в том числе, контроль, надлежащую проверку того, что ВСУ не будут иметь возможность вести такие обстрелы, то тогда, думаю, сроки поездки в РФ можно будет быстро согласовать", - отметил Рябков."Во взаимодействии с "Росатомом" и другими профильными ведомствами мы продолжаем оставаться в контакте с секретариатом МАГАТЭ, я думаю, что позитивная динамика в этом вопросе имеется и работаем с определенной перспективой", - заключил замглавы МИД РФ.
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безопасность, россия, украина, магатэ, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МАГАТЭ, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:22 06.12.2022 (обновлено: 13:06 06.12.2022)
 
МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС

Рябков: есть позитивная динамика в переговорах с МАГАТЭ по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Согласование сроков поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси зависит, в том числе, от того, получит ли Москва подтверждение о том, что параметры зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС будут включать гарантии контроля прекращения атак на нее со стороны Украины, в целом в переговорах по зоне безопасности вокруг станции есть позитивная динамика, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зависит не от нас, или, точнее, не только от нас", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Гросси в Россию.
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Замминистра отметил, что "несколько раундов контактов с гендиректором МАГАТЭ и секретариатом МАГАТЭ продвинули дело формирования некоего режима, который бы укреплял безопасность Запорожской АЭС и исключал бы то, что происходит на протяжении уже нескольких месяцев, когда ВСУ ведут обстрелы, ставящие под угрозу не только жизни и безопасность персонала и жителей близлежащего города Энергодар, но и ядерную безопасность этого объекта - крупневшей атомной электростанции Европы".
"Если мы получим информацию о том, что разумная схема организации такого режима на Запорожской АЭС имеет шансы на реализацию, а это включает, в том числе, контроль, надлежащую проверку того, что ВСУ не будут иметь возможность вести такие обстрелы, то тогда, думаю, сроки поездки в РФ можно будет быстро согласовать", - отметил Рябков.
"Во взаимодействии с "Росатомом" и другими профильными ведомствами мы продолжаем оставаться в контакте с секретариатом МАГАТЭ, я думаю, что позитивная динамика в этом вопросе имеется и работаем с определенной перспективой", - заключил замглавы МИД РФ.
Обстрелы Запорожской АЭС
09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМАГАТЭСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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