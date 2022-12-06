https://ria.ru/20221206/zaes-1836615468.html

МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС

МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.12.2022

МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС

Согласование сроков поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси зависит, в том числе, от того, получит ли Москва подтверждение о том, что параметры зоны РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:22

2022-12-06T12:22

2022-12-06T13:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

магатэ

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833894938_0:116:3042:1827_1920x0_80_0_0_c779e885eaeeaa8196a180794564b85f.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Согласование сроков поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси зависит, в том числе, от того, получит ли Москва подтверждение о том, что параметры зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС будут включать гарантии контроля прекращения атак на нее со стороны Украины, в целом в переговорах по зоне безопасности вокруг станции есть позитивная динамика, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит не от нас, или, точнее, не только от нас", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Гросси в Россию.Замминистра отметил, что "несколько раундов контактов с гендиректором МАГАТЭ и секретариатом МАГАТЭ продвинули дело формирования некоего режима, который бы укреплял безопасность Запорожской АЭС и исключал бы то, что происходит на протяжении уже нескольких месяцев, когда ВСУ ведут обстрелы, ставящие под угрозу не только жизни и безопасность персонала и жителей близлежащего города Энергодар, но и ядерную безопасность этого объекта - крупневшей атомной электростанции Европы"."Если мы получим информацию о том, что разумная схема организации такого режима на Запорожской АЭС имеет шансы на реализацию, а это включает, в том числе, контроль, надлежащую проверку того, что ВСУ не будут иметь возможность вести такие обстрелы, то тогда, думаю, сроки поездки в РФ можно будет быстро согласовать", - отметил Рябков."Во взаимодействии с "Росатомом" и другими профильными ведомствами мы продолжаем оставаться в контакте с секретариатом МАГАТЭ, я думаю, что позитивная динамика в этом вопросе имеется и работаем с определенной перспективой", - заключил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20221206/zaes-1836625821.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, магатэ, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)