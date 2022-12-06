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"В Росэнергоатоме" заявили, что со стороны ЗАЭС не было ни одного выстрела
"В Росэнергоатоме" заявили, что со стороны ЗАЭС не было ни одного выстрела - РИА Новости, 06.12.2022
"В Росэнергоатоме" заявили, что со стороны ЗАЭС не было ни одного выстрела
Российские военные не произвели ни одного выстрела, даже из стрелкового оружия, с территории Запорожской АЭС с момента установления контроля над ней российскими РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:08
2022-12-06T11:08
2022-12-06T11:24
специальная военная операция на украине
украина
росэнергоатом
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские военные не произвели ни одного выстрела, даже из стрелкового оружия, с территории Запорожской АЭС с момента установления контроля над ней российскими войсками, сообщил во вторник советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Со станции никогда ни одного выстрела, даже стрелкового оружия, в сторону Украины или какую-либо другую сторону не осуществлялось. И я это говорю со всей ответственностью за свои слова", - сказал Карчаа. Что касается предложений о демилитаризации станции, он напомнил, что по результатам референдума Запорожская область, включая ЗАЭС, вошла в состав Российской Федерации."Демилитаризация как и любые изменения связанные с присутствием на станции военного ресурса, - это прерогатива военных, прерогатива Вооруженных сил Российской Федерации. …Если речь идет о чем-то, связанном с вооруженными силами, то все вопросы в данной связи решает и принимает решения по ним верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, росэнергоатом, безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Росэнергоатом, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:08 06.12.2022 (обновлено: 11:24 06.12.2022)
"В Росэнергоатоме" заявили, что со стороны ЗАЭС не было ни одного выстрела
Советник "Росэнергоатома": со стороны ЗАЭС по Украине не было ни одного выстрела