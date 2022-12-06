11:04 06.12.2022 (обновлено: 11:16 06.12.2022)
В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ
Советник "Росэнергоатома": переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ в принципе невозможен
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Переход Запорожской атомной электростанции под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно, заявил во вторник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Переход станции под контроль МАГАТЭ и фактически под контроль Украины...У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня. Это как бы история, выдуманная кем-то и потом в конечном итоге разогнанная в информационном пространстве <...> Это невозможно просто", - сказал советник главы "Росэнергоатома" в эфире телеканала "Россия 24".
Карчаа пояснил, что МАГАТЭ не обладает мандатом управлениями атомными станциями.