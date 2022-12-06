https://ria.ru/20221206/zaes-1836589304.html

В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ

В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ - РИА Новости, 06.12.2022

В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ

Переход Запорожской атомной электростанции под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно, заявил во вторник советник гендиректора... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:04

2022-12-06T11:04

2022-12-06T11:16

магатэ

запорожская аэс

росэнергоатом

украина

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Переход Запорожской атомной электростанции под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно, заявил во вторник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Переход станции под контроль МАГАТЭ и фактически под контроль Украины...У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня. Это как бы история, выдуманная кем-то и потом в конечном итоге разогнанная в информационном пространстве <...> Это невозможно просто", - сказал советник главы "Росэнергоатома" в эфире телеканала "Россия 24".Карчаа пояснил, что МАГАТЭ не обладает мандатом управлениями атомными станциями.

https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836542195.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом, украина