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В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ - РИА Новости, 06.12.2022
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В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ
В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ - РИА Новости, 06.12.2022
В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ
Переход Запорожской атомной электростанции под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно, заявил во вторник советник гендиректора... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:04
2022-12-06T11:16
магатэ
запорожская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Переход Запорожской атомной электростанции под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно, заявил во вторник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Переход станции под контроль МАГАТЭ и фактически под контроль Украины...У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня. Это как бы история, выдуманная кем-то и потом в конечном итоге разогнанная в информационном пространстве &lt;...&gt; Это невозможно просто", - сказал советник главы "Росэнергоатома" в эфире телеканала "Россия 24".Карчаа пояснил, что МАГАТЭ не обладает мандатом управлениями атомными станциями.
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магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом, украина
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Украина
11:04 06.12.2022 (обновлено: 11:16 06.12.2022)
 
В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ

Советник "Росэнергоатома": переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ в принципе невозможен

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Переход Запорожской атомной электростанции под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно, заявил во вторник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Переход станции под контроль МАГАТЭ и фактически под контроль Украины...У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня. Это как бы история, выдуманная кем-то и потом в конечном итоге разогнанная в информационном пространстве <...> Это невозможно просто", - сказал советник главы "Росэнергоатома" в эфире телеканала "Россия 24".
Карчаа пояснил, что МАГАТЭ не обладает мандатом управлениями атомными станциями.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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МАГАТЭЗапорожская АЭСРосэнергоатомУкраина
 
 
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