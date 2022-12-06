Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/zaes-1836559428.html
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС
Украинские войска с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:30
2022-12-06T09:12
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06677aff24566a8c2876749e6a4cfb22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев — Live"."Город Энергодар проснулся от раскатов и прилетов. Пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно", — сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар.На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев требует вывода российских войск с территории АЭС. По его словам, это должно стать частью общего соглашения. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на это, что станция находится на территории России, полностью управляется властями страны и ни о каком выводе ее из-под контроля Москвы не может быть и речи.
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_197c47c31ac2c6b6c523b7fca1ed4d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Владимир Рогов
08:30 06.12.2022 (обновлено: 09:12 06.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС

Рогов: украинские войска с семи часов утра обстреливают промзону Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев — Live".
"Город Энергодар проснулся от раскатов и прилетов. Пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно", — сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар.
На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев требует вывода российских войск с территории АЭС. По его словам, это должно стать частью общего соглашения. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на это, что станция находится на территории России, полностью управляется властями страны и ни о каком выводе ее из-под контроля Москвы не может быть и речи.
Обстрелы Запорожской АЭС
09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала