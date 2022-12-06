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Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС
Украинские войска с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:30
2022-12-06T08:30
2022-12-06T09:12
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев — Live"."Город Энергодар проснулся от раскатов и прилетов. Пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно", — сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар.На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев требует вывода российских войск с территории АЭС. По его словам, это должно стать частью общего соглашения. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на это, что станция находится на территории России, полностью управляется властями страны и ни о каком выводе ее из-под контроля Москвы не может быть и речи.
запорожская область
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Владимир Рогов
08:30 06.12.2022 (обновлено: 09:12 06.12.2022)
Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС
Рогов: украинские войска с семи часов утра обстреливают промзону Запорожской АЭС