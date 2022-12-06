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Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.12.2022

Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС

Украинские войска с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:30

2022-12-06T08:30

2022-12-06T09:12

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

запорожская аэс

энергодар

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев — Live"."Город Энергодар проснулся от раскатов и прилетов. Пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно", — сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар.На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев требует вывода российских войск с территории АЭС. По его словам, это должно стать частью общего соглашения. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на это, что станция находится на территории России, полностью управляется властями страны и ни о каком выводе ее из-под контроля Москвы не может быть и речи.

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, владимир рогов