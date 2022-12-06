https://ria.ru/20221206/zabolevaniya-1836544737.html
Большинство россиян легко переносит ОРВИ и грипп, заявил эксперт Минздрава
Большинство россиян легко переносит ОРВИ и грипп, заявил эксперт Минздрава - РИА Новости, 06.12.2022
Большинство россиян легко переносит ОРВИ и грипп, заявил эксперт Минздрава
Заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом в большинстве случаев протекают относительно легко, при этом даже легкая болезнь может привести к обострению... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T01:09
2022-12-06T01:09
2022-12-06T01:16
общество
здоровье - общество
оксана драпкина (врач)
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом в большинстве случаев протекают относительно легко, при этом даже легкая болезнь может привести к обострению хронических заболеваний, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина."Осень - начало зимы - традиционный период роста заболеваемости респираторными инфекциями (ОРВИ, гриппом, ковидом). В этом году мы тоже столкнулись с их серьезным ростом. В большинстве случаев заболевания протекают в относительно легкой форме, но встречаются случаи и тяжелого течения, требующие госпитализации, связанные с риском летального исхода или развития осложнений", - сказала Драпкина журналистам.Она отметила, что при этом респираторные инфекции легкого течения могут привести к обострению хронических заболеваний и их прогрессированию. Например, могут участиться приступы стенокардии при ишемической болезни сердца или появиться головокружение при цереброваскулярной болезни, пояснила специалист.По ее словам, если человек заразился респираторной инфекцией, необходимо начать прием одного противовирусного препарата, обратиться к врачу и соблюдать гигиенические мероприятия, чтобы не заразить окружающих.
https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834715335.html
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общество, здоровье - общество, оксана драпкина (врач), россия
Общество, Здоровье - Общество, Оксана Драпкина (врач), Россия
01:09 06.12.2022 (обновлено: 01:16 06.12.2022)
Большинство россиян легко переносит ОРВИ и грипп, заявил эксперт Минздрава
Эксперт Минздрава: ОРВИ, грипп и коронавирус в большинстве случаев протекают легко
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом в большинстве случаев протекают относительно легко, при этом даже легкая болезнь может привести к обострению хронических заболеваний, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина.
"Осень - начало зимы - традиционный период роста заболеваемости респираторными инфекциями (ОРВИ, гриппом, ковидом). В этом году мы тоже столкнулись с их серьезным ростом. В большинстве случаев заболевания протекают в относительно легкой форме, но встречаются случаи и тяжелого течения, требующие госпитализации, связанные с риском летального исхода или развития осложнений", - сказала Драпкина журналистам.
Она отметила, что при этом респираторные инфекции легкого течения могут привести к обострению хронических заболеваний и их прогрессированию. Например, могут участиться приступы стенокардии при ишемической болезни сердца или появиться головокружение при цереброваскулярной болезни, пояснила специалист.
По ее словам, если человек заразился респираторной инфекцией, необходимо начать прием одного противовирусного препарата, обратиться к врачу и соблюдать гигиенические мероприятия, чтобы не заразить окружающих.