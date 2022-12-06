https://ria.ru/20221206/zabolevaniya-1836544737.html

Большинство россиян легко переносит ОРВИ и грипп, заявил эксперт Минздрава

Большинство россиян легко переносит ОРВИ и грипп, заявил эксперт Минздрава - РИА Новости, 06.12.2022

Большинство россиян легко переносит ОРВИ и грипп, заявил эксперт Минздрава

Заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом в большинстве случаев протекают относительно легко, при этом даже легкая болезнь может привести к обострению... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T01:09

2022-12-06T01:09

2022-12-06T01:16

общество

здоровье - общество

оксана драпкина (врач)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом в большинстве случаев протекают относительно легко, при этом даже легкая болезнь может привести к обострению хронических заболеваний, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина."Осень - начало зимы - традиционный период роста заболеваемости респираторными инфекциями (ОРВИ, гриппом, ковидом). В этом году мы тоже столкнулись с их серьезным ростом. В большинстве случаев заболевания протекают в относительно легкой форме, но встречаются случаи и тяжелого течения, требующие госпитализации, связанные с риском летального исхода или развития осложнений", - сказала Драпкина журналистам.Она отметила, что при этом респираторные инфекции легкого течения могут привести к обострению хронических заболеваний и их прогрессированию. Например, могут участиться приступы стенокардии при ишемической болезни сердца или появиться головокружение при цереброваскулярной болезни, пояснила специалист.По ее словам, если человек заразился респираторной инфекцией, необходимо начать прием одного противовирусного препарата, обратиться к врачу и соблюдать гигиенические мероприятия, чтобы не заразить окружающих.

https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834715335.html

https://ria.ru/20221124/tsifrovizatsiya-1833982565.html

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общество, здоровье - общество, оксана драпкина (врач), россия