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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе Днепропетровской области - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе Днепропетровской области
В Никополе в Днепропетровской области произошли взрывы, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T01:22
2022-12-06T01:22
2022-12-06T02:19
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
украина
днепропетровская область
житомирская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Никополе в Днепропетровской области произошли взрывы, сообщило издание "Страна.ua".Других подробностей пока не приводится.Позднее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине Запорожье также раздались похожие звуки."В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы", — написал он в Telegram.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил информцию о повреждении энергообъектов в трех регионах после ракетных обстрелов.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
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денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Украина, Днепропетровская область, Житомирская область, Вооруженные силы РФ
01:22 06.12.2022 (обновлено: 02:19 06.12.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе Днепропетровской области
"Страна.ua": в городе Никополе в Днепропетровской области произошли взрывы