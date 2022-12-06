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В Токио прогремел взрыв на водопроводной станции, погиб один человек - РИА Новости, 06.12.2022
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В Токио прогремел взрыв на водопроводной станции, погиб один человек
В Токио прогремел взрыв на водопроводной станции, погиб один человек - РИА Новости, 06.12.2022
В Токио прогремел взрыв на водопроводной станции, погиб один человек
Взрыв произошел на водопроводной станции на востоке Токио, передает телеканал NHK со ссылкой на противопожарные службы японской столицы. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T07:20
2022-12-06T08:19
в мире
токио
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Взрыв произошел на водопроводной станции на востоке Токио, передает телеканал NHK со ссылкой на противопожарные службы японской столицы.По данным телеканала, инцидент произошел около 11 утра по местному времени (05.00 мск). В противопожарные службы поступило сообщение, что на водопроводной станции в токийском районе Ёдогава произошел взрыв.Мужчина, госпитализированный после взрыва, скончался, сообщило агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. Погибшему было от 50 до 70 лет.Также есть предварительные данные, что еще один сотрудник оказался заблокированным в канализационном колодце, однако подтверждения этому пока не поступало.Причины инцидента уточняются.
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в мире, токио
В мире, Токио
07:20 06.12.2022 (обновлено: 08:19 06.12.2022)
 
В Токио прогремел взрыв на водопроводной станции, погиб один человек

NHK со ссылкой на противопожарные службы: в Токио прогремел взрыв на водопроводной станции

© РИА Новости / Александров Артур, STFТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александров Артур, STF
Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Взрыв произошел на водопроводной станции на востоке Токио, передает телеканал NHK со ссылкой на противопожарные службы японской столицы.
По данным телеканала, инцидент произошел около 11 утра по местному времени (05.00 мск). В противопожарные службы поступило сообщение, что на водопроводной станции в токийском районе Ёдогава произошел взрыв.
Мужчина, госпитализированный после взрыва, скончался, сообщило агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. Погибшему было от 50 до 70 лет.
Также есть предварительные данные, что еще один сотрудник оказался заблокированным в канализационном колодце, однако подтверждения этому пока не поступало.
Причины инцидента уточняются.
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