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В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
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В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова
В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова - РИА Новости, 06.12.2022
В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова
Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж", на которой представлены работы художника и архивные материалы, открылась в Доме русского зарубежья. РИА Новости, 06.12.2022
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культура
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константин коровин
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж", на которой представлены работы художника и архивные материалы, открылась в Доме русского зарубежья.Проект приурочен ко дню рождения мастера.В экспозиции — подлинные машинописные и рукописные листы литературных произведений Константина Коровина, опубликованные в парижских газетах и журналах, письма, записки, буклет к опере "Снегурочка" частной парижской оперы и оригинал справки о смерти и погребении художника.В числе редких работ, представленных в экспозиции, натюрморт "Гурзуф". Кроме того, собрание включает картины последователей и учеников "Бубнового валета" Коровина: Валентина Серова, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Роберта Фалька и Михаила Нестерова.Выставка продлится по 23 марта 2023 года.
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новости культуры, музеи, выставки, константин коровин, валентин серов, искусство, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Константин Коровин, Валентин Серов, Искусство, что посмотреть , куда сходить
11:07 06.12.2022 (обновлено: 16:09 06.12.2022)
 
В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова

Выставка "Константин Коровин и его круг" открылась в Доме русского зарубежья

© АГН "Москва" / Александр АвиловПредпоказ выставочного проекта "Константин Коровин и его круг. Москва - Париж" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
Предпоказ выставочного проекта Константин Коровин и его круг. Москва - Париж в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж", на которой представлены работы художника и архивные материалы, открылась в Доме русского зарубежья.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПредпоказ выставочного проекта "Константин Коровин и его круг. Москва - Париж" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
Предпоказ выставочного проекта Константин Коровин и его круг. Москва - Париж в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Предпоказ выставочного проекта "Константин Коровин и его круг. Москва - Париж" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
Проект приурочен ко дню рождения мастера.
В экспозиции — подлинные машинописные и рукописные листы литературных произведений Константина Коровина, опубликованные в парижских газетах и журналах, письма, записки, буклет к опере "Снегурочка" частной парижской оперы и оригинал справки о смерти и погребении художника.
"Мы акцентировались на учениках Коровина и окружении. Показываем вещи из частных коллекций, которые раньше нигде не экспонировались. Зал был специально выстроен под эту выставку, как некий лабиринт и сказка, как жизнь Константина Коровина", — говорит автор проекта, искусствовед Любовь Агафонова.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПредпоказ выставочного проекта "Константин Коровин и его круг. Москва - Париж" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
Предпоказ выставочного проекта Константин Коровин и его круг. Москва - Париж в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Предпоказ выставочного проекта "Константин Коровин и его круг. Москва - Париж" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
В числе редких работ, представленных в экспозиции, натюрморт "Гурзуф". Кроме того, собрание включает картины последователей и учеников "Бубнового валета" Коровина: Валентина Серова, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Роберта Фалька и Михаила Нестерова.
Выставка продлится по 23 марта 2023 года.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПредпоказ выставочного проекта "Константин Коровин и его круг. Москва - Париж" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
Предпоказ выставочного проекта Константин Коровин и его круг. Москва - Париж в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Предпоказ выставочного проекта "Константин Коровин и его круг. Москва - Париж" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
 
КультураНовости культурыМузеиВыставкиКонстантин КоровинВалентин СеровИскусствочто посмотретькуда сходить
 
 
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