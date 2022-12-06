https://ria.ru/20221206/vystavka-1836475874.html

В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова

В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова - РИА Новости, 06.12.2022

В Доме русского зарубежья показывают работы Коровина, Гончаровой, Серова

Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж", на которой представлены работы художника и архивные материалы, открылась в Доме русского зарубежья. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:07

2022-12-06T11:07

2022-12-06T16:09

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж", на которой представлены работы художника и архивные материалы, открылась в Доме русского зарубежья.Проект приурочен ко дню рождения мастера.В экспозиции — подлинные машинописные и рукописные листы литературных произведений Константина Коровина, опубликованные в парижских газетах и журналах, письма, записки, буклет к опере "Снегурочка" частной парижской оперы и оригинал справки о смерти и погребении художника.В числе редких работ, представленных в экспозиции, натюрморт "Гурзуф". Кроме того, собрание включает картины последователей и учеников "Бубнового валета" Коровина: Валентина Серова, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Роберта Фалька и Михаила Нестерова.Выставка продлится по 23 марта 2023 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, константин коровин, валентин серов, искусство, что посмотреть , куда сходить