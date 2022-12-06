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Сербский президент высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 06.12.2022
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Сербский президент высказался об отношениях с Россией
Сербский президент высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 06.12.2022
Сербский президент высказался об отношениях с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград критикуют за близость с Москвой те, кому просто нечего больше сказать. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:34
2022-12-06T12:38
в мире
александр вучич
сербия
россия
белград (город)
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград критикуют за близость с Москвой те, кому просто нечего больше сказать.Накануне сербский лидер сообщил о решении принять участие в саммите ЕС - Западные Балканы в Албании, несмотря на ранее высказанное нежелание участвовать из-за безнаказанности со стороны ЕС односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине. Президент Сербии также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума.Перед началом заседания журналисты попросили его прокомментировать критику в адрес Сербии из-за "излишней близости с Россией"."Если кому-то легче критиковать нас и говорить, что мы близки с Россией, это всего лишь… способ критиковать кого-то, когда тебе нечего добавить. Уверен, что все вы читали, а кто-то из вас и писал в последние 9 месяцев, что Сербия по инструкции РФ нападет на других на Балканах, чтобы вызвать больше нестабильности и проблем. Но мы опровергли это, не нашим заявлениями, а нашими делами", - ответил президент Сербии, трансляция велась на сайте ЕС."Правда в том, что Сербия – независимое государство, мы находимся на пути в ЕС, и так это и останется", - подчеркнул Вучич.Ранее он заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется с "Дамокловым мечом" над головой, но пока он не видит такой опасности.
https://ria.ru/20221202/davlenie-1835745649.html
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в мире, александр вучич, сербия, россия, белград (город), евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Александр Вучич, Сербия, Россия, Белград (город), Евросоюз, Санкции в отношении России
12:34 06.12.2022 (обновлено: 12:38 06.12.2022)
 
Сербский президент высказался об отношениях с Россией

Вучич: Сербию критикуют за близость с Россией те, кому просто нечего больше сказать

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград критикуют за близость с Москвой те, кому просто нечего больше сказать.
Накануне сербский лидер сообщил о решении принять участие в саммите ЕС - Западные Балканы в Албании, несмотря на ранее высказанное нежелание участвовать из-за безнаказанности со стороны ЕС односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине. Президент Сербии также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума.
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Перед началом заседания журналисты попросили его прокомментировать критику в адрес Сербии из-за "излишней близости с Россией".
"Если кому-то легче критиковать нас и говорить, что мы близки с Россией, это всего лишь… способ критиковать кого-то, когда тебе нечего добавить. Уверен, что все вы читали, а кто-то из вас и писал в последние 9 месяцев, что Сербия по инструкции РФ нападет на других на Балканах, чтобы вызвать больше нестабильности и проблем. Но мы опровергли это, не нашим заявлениями, а нашими делами", - ответил президент Сербии, трансляция велась на сайте ЕС.
"Правда в том, что Сербия – независимое государство, мы находимся на пути в ЕС, и так это и останется", - подчеркнул Вучич.
Ранее он заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется с "Дамокловым мечом" над головой, но пока он не видит такой опасности.
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В миреАлександр ВучичСербияРоссияБелград (город)ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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