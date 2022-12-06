https://ria.ru/20221206/vuchich-1836620552.html

Сербский президент высказался об отношениях с Россией

Сербский президент высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 06.12.2022

Сербский президент высказался об отношениях с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград критикуют за близость с Москвой те, кому просто нечего больше сказать. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:34

2022-12-06T12:34

2022-12-06T12:38

в мире

александр вучич

сербия

россия

белград (город)

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград критикуют за близость с Москвой те, кому просто нечего больше сказать.Накануне сербский лидер сообщил о решении принять участие в саммите ЕС - Западные Балканы в Албании, несмотря на ранее высказанное нежелание участвовать из-за безнаказанности со стороны ЕС односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине. Президент Сербии также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума.Перед началом заседания журналисты попросили его прокомментировать критику в адрес Сербии из-за "излишней близости с Россией"."Если кому-то легче критиковать нас и говорить, что мы близки с Россией, это всего лишь… способ критиковать кого-то, когда тебе нечего добавить. Уверен, что все вы читали, а кто-то из вас и писал в последние 9 месяцев, что Сербия по инструкции РФ нападет на других на Балканах, чтобы вызвать больше нестабильности и проблем. Но мы опровергли это, не нашим заявлениями, а нашими делами", - ответил президент Сербии, трансляция велась на сайте ЕС."Правда в том, что Сербия – независимое государство, мы находимся на пути в ЕС, и так это и останется", - подчеркнул Вучич.Ранее он заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется с "Дамокловым мечом" над головой, но пока он не видит такой опасности.

https://ria.ru/20221202/davlenie-1835745649.html

https://ria.ru/20221202/es-1835988388.html

сербия

россия

белград (город)

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в мире, александр вучич, сербия, россия, белград (город), евросоюз, санкции в отношении россии