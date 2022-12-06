https://ria.ru/20221206/vtb-1836579858.html

ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа

ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа - РИА Новости, 06.12.2022

ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа

ВТБ подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, системы банка работают в штатном режиме, но в связи с мерами по отражению кибератаки возможны... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:36

2022-12-06T10:36

2022-12-06T10:56

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технологии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВТБ подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, системы банка работают в штатном режиме, но в связи с мерами по отражению кибератаки возможны временные затруднения в работе "ВТБ Онлайн", сообщила пресс-служба кредитной организации."ВТБ отражает крупнейшую DDoS-атаку. В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка", - говорится в сообщении.Отмечается, что системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка."В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии "ВТБ Онлайн" периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание", - говорится в сообщении.Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер, ее цель – причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов, добавили в пресс-службе."Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20221130/kiberataka-1835332285.html

https://realty.ria.ru/20221202/pik-1835827998.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

втб, происшествия, экономика, технологии