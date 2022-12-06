https://ria.ru/20221206/vtb-1836579858.html
ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа
ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа - РИА Новости, 06.12.2022
ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа
ВТБ подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, системы банка работают в штатном режиме, но в связи с мерами по отражению кибератаки возможны... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:36
2022-12-06T10:36
2022-12-06T10:56
втб
происшествия
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790217602_0:220:3249:2048_1920x0_80_0_0_628ef52f5c07169a6915319758a27f70.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВТБ подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, системы банка работают в штатном режиме, но в связи с мерами по отражению кибератаки возможны временные затруднения в работе "ВТБ Онлайн", сообщила пресс-служба кредитной организации."ВТБ отражает крупнейшую DDoS-атаку. В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка", - говорится в сообщении.Отмечается, что системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка."В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии "ВТБ Онлайн" периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание", - говорится в сообщении.Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер, ее цель – причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов, добавили в пресс-службе."Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20221130/kiberataka-1835332285.html
https://realty.ria.ru/20221202/pik-1835827998.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790217602_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_8495390461af3596da43e9576a8213ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, происшествия, экономика, технологии
ВТБ, Происшествия, Экономика, Технологии
10:36 06.12.2022 (обновлено: 10:56 06.12.2022)
ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа
ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа, системы банка работают в штатном режиме
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВТБ подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, системы банка работают в штатном режиме, но в связи с мерами по отражению кибератаки возможны временные затруднения в работе "ВТБ Онлайн", сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ отражает крупнейшую DDoS-атаку. В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.
"В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии "ВТБ Онлайн" периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание", - говорится в сообщении.
Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер, ее цель – причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов, добавили в пресс-службе.
"Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества", - сказано в сообщении.