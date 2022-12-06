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При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад - РИА Новости, 06.12.2022
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад
Здание администрации поселка Еленовка, две школы и детский сад получили повреждение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:26
2022-12-06T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Здание администрации поселка Еленовка, две школы и детский сад получили повреждение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Еленовки со стороны украинских войск, по населенному пункту выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела получило повреждение муниципальное дошкольное учреждение "Еленовская школа №1".Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
20:26 06.12.2022 (обновлено: 20:39 06.12.2022)
 
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили здание администрации Еленовки, две школы и детсад

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Здание администрации поселка Еленовка, две школы и детский сад получили повреждение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате утреннего обстрела поселка городского типа Еленовка: повреждено остекление здания поселковой администрации; повреждены оконные блоки, кровля здания и мастерских школы № 1; повреждено остекление здания школы № 2; повреждены входная дверь и остекление здания детского сада № 23", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Еленовки со стороны украинских войск, по населенному пункту выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела получило повреждение муниципальное дошкольное учреждение "Еленовская школа №1".
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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