https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад - РИА Новости, 06.12.2022
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад
Здание администрации поселка Еленовка, две школы и детский сад получили повреждение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:26
2022-12-06T20:26
2022-12-06T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Здание администрации поселка Еленовка, две школы и детский сад получили повреждение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Еленовки со стороны украинских войск, по населенному пункту выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела получило повреждение муниципальное дошкольное учреждение "Еленовская школа №1".Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
20:26 06.12.2022 (обновлено: 20:39 06.12.2022)
При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили здание администрации Еленовки, две школы и детсад