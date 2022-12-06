https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html

При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад

При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад - РИА Новости, 06.12.2022

При обстреле ВСУ Еленовки были повреждены две школы и детский сад

Здание администрации поселка Еленовка, две школы и детский сад получили повреждение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:26

2022-12-06T20:26

2022-12-06T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Здание администрации поселка Еленовка, две школы и детский сад получили повреждение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Еленовки со стороны украинских войск, по населенному пункту выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела получило повреждение муниципальное дошкольное учреждение "Еленовская школа №1".Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк