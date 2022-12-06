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ВС России отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении

ВС России отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.12.2022

ВС России отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы РФ сорвали украинскую контратаку на южно-донецком направлении, противник потерял до 30 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:45

2022-12-06T14:45

2022-12-06T14:55

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сорвали украинскую контратаку на южно-донецком направлении, противник потерял до 30 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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