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ВС России отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении
ВС России отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.12.2022
ВС России отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы РФ сорвали украинскую контратаку на южно-донецком направлении, противник потерял до 30 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:45
2022-12-06T14:45
2022-12-06T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сорвали украинскую контратаку на южно-донецком направлении, противник потерял до 30 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:45 06.12.2022 (обновлено: 14:55 06.12.2022)
ВС России отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении