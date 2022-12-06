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Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС - РИА Новости, 06.12.2022
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Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС - РИА Новости, 06.12.2022
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС
Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:09
2022-12-06T14:39
россия
безопасность
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению армии."Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого", - сказал он.Мишустин также заявил о необходимости проанализировать деятельность конструкторских центров для улучшения качественных характеристик поставляемой продукции."Доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета", - сказал премьер.
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россия, безопасность, михаил мишустин
Россия, Безопасность, Михаил Мишустин
14:09 06.12.2022 (обновлено: 14:39 06.12.2022)
 
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС

Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд ВС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению армии.
"Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого", - сказал он.
Мишустин также заявил о необходимости проанализировать деятельность конструкторских центров для улучшения качественных характеристик поставляемой продукции.
"Доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета", - сказал премьер.
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