https://ria.ru/20221206/vs-1836659934.html

Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС

Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС - РИА Новости, 06.12.2022

Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС

Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:09

2022-12-06T14:09

2022-12-06T14:39

россия

безопасность

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению армии."Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого", - сказал он.Мишустин также заявил о необходимости проанализировать деятельность конструкторских центров для улучшения качественных характеристик поставляемой продукции."Доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета", - сказал премьер.

https://ria.ru/20221122/vs-1833329382.html

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россия, безопасность, михаил мишустин