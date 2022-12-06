https://ria.ru/20221206/vs-1836659934.html
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС - РИА Новости, 06.12.2022
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС
Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:09
2022-12-06T14:09
2022-12-06T14:39
россия
безопасность
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению армии."Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого", - сказал он.Мишустин также заявил о необходимости проанализировать деятельность конструкторских центров для улучшения качественных характеристик поставляемой продукции."Доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета", - сказал премьер.
https://ria.ru/20221122/vs-1833329382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, михаил мишустин
Россия, Безопасность, Михаил Мишустин
14:09 06.12.2022 (обновлено: 14:39 06.12.2022)
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС
Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд ВС
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению армии.
"Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого", - сказал он.
Мишустин также заявил о необходимости проанализировать деятельность конструкторских центров для улучшения качественных характеристик поставляемой продукции.
"Доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета", - сказал премьер.