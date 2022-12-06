Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/vooruzhenie-1836784749.html
Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву
Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву - РИА Новости, 06.12.2022
Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву
Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) призвал администрацию президента Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:20
2022-12-06T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
джош хоули
джо байден
энтони блинкен
тайвань
сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) призвал администрацию президента Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не Украине, отметив, что остров представляет большую значимость для национальных интересов США.В письме, которое Хоули направил во вторник на имя госсекретаря Энтони Блинкена, конгрессмен выражает обеспокоенность тем, что поставки вооружений на Украину "умаляют возможности США предотвратить войну в Азии", и не дают отправлять оружие Тайваню для сдерживания предполагаемого "вторжения" со стороны КНР."Мы должны четко заявить: Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина", - подчеркнул он. По словам законодателя, ставка на поставки оружия Киеву "не является разумной позицией". В своем письме Хоули, среди прочего, сослался на недавнюю статистику газеты Wall Street Journal, где говорилось, что объем невыполненных заказов на поставку оружия Тайваню вырос почти до 19 миллиардов долларов."Чтобы предотвратить реальную и растущую угрозу со стороны Китая, мы должны ускорить доставку на Тайвань оружия, необходимого ему для самообороны", - указал конгрессмен.В заключение Хоули сформулировал перечень вопросов к госсекретарю, потребовав от последнего представить на них письменные ответы не позднее 16 декабря. В частности, законодатель потребовал отчитаться, почему администрация Байдена возвела в приоритет оказание оборонной помощи Украине, а не Тайваню, какова ее дальнейшая политика в части оказания помощи острову, а также какие юридические процедуры мешают Вашингтону поставлять оружие Тайваню в том же объеме, что и другим партнерам.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221124/boepripasy-1833853425.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c040beb719ce0def221442d3d914a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джош хоули, джо байден, энтони блинкен, тайвань, сша, китай, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джош Хоули, Джо Байден, Энтони Блинкен, Тайвань, США, Китай, Большая двадцатка
19:20 06.12.2022
 
Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву

Конгрессмен Хоули: США нужно сосредоточиться на вооружении Тайваня, а не Украины

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) призвал администрацию президента Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не Украине, отметив, что остров представляет большую значимость для национальных интересов США.
В письме, которое Хоули направил во вторник на имя госсекретаря Энтони Блинкена, конгрессмен выражает обеспокоенность тем, что поставки вооружений на Украину "умаляют возможности США предотвратить войну в Азии", и не дают отправлять оружие Тайваню для сдерживания предполагаемого "вторжения" со стороны КНР.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 10:33Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины
"Мы должны четко заявить: Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина", - подчеркнул он. По словам законодателя, ставка на поставки оружия Киеву "не является разумной позицией". В своем письме Хоули, среди прочего, сослался на недавнюю статистику газеты Wall Street Journal, где говорилось, что объем невыполненных заказов на поставку оружия Тайваню вырос почти до 19 миллиардов долларов.
"Чтобы предотвратить реальную и растущую угрозу со стороны Китая, мы должны ускорить доставку на Тайвань оружия, необходимого ему для самообороны", - указал конгрессмен.
В заключение Хоули сформулировал перечень вопросов к госсекретарю, потребовав от последнего представить на них письменные ответы не позднее 16 декабря. В частности, законодатель потребовал отчитаться, почему администрация Байдена возвела в приоритет оказание оборонной помощи Украине, а не Тайваню, какова ее дальнейшая политика в части оказания помощи острову, а также какие юридические процедуры мешают Вашингтону поставлять оружие Тайваню в том же объеме, что и другим партнерам.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжош ХоулиДжо БайденЭнтони БлинкенТайваньСШАКитайБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала