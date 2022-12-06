https://ria.ru/20221206/vooruzhenie-1836784749.html

Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву

Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву - РИА Новости, 06.12.2022

Конгрессмен призвал Белый дом переключить внимание с поставок оружия Киеву

Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) призвал администрацию президента Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:20

2022-12-06T19:20

2022-12-06T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

джош хоули

джо байден

энтони блинкен

тайвань

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) призвал администрацию президента Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не Украине, отметив, что остров представляет большую значимость для национальных интересов США.В письме, которое Хоули направил во вторник на имя госсекретаря Энтони Блинкена, конгрессмен выражает обеспокоенность тем, что поставки вооружений на Украину "умаляют возможности США предотвратить войну в Азии", и не дают отправлять оружие Тайваню для сдерживания предполагаемого "вторжения" со стороны КНР."Мы должны четко заявить: Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина", - подчеркнул он. По словам законодателя, ставка на поставки оружия Киеву "не является разумной позицией". В своем письме Хоули, среди прочего, сослался на недавнюю статистику газеты Wall Street Journal, где говорилось, что объем невыполненных заказов на поставку оружия Тайваню вырос почти до 19 миллиардов долларов."Чтобы предотвратить реальную и растущую угрозу со стороны Китая, мы должны ускорить доставку на Тайвань оружия, необходимого ему для самообороны", - указал конгрессмен.В заключение Хоули сформулировал перечень вопросов к госсекретарю, потребовав от последнего представить на них письменные ответы не позднее 16 декабря. В частности, законодатель потребовал отчитаться, почему администрация Байдена возвела в приоритет оказание оборонной помощи Украине, а не Тайваню, какова ее дальнейшая политика в части оказания помощи острову, а также какие юридические процедуры мешают Вашингтону поставлять оружие Тайваню в том же объеме, что и другим партнерам.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221124/boepripasy-1833853425.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тайвань

сша

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джош хоули, джо байден, энтони блинкен, тайвань, сша, китай, большая двадцатка